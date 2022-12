Hugo Gottardi, el ídolo de Santa Fe que quiere salir campeón con Millonarios

El argentino anotó con el equipo ‘cardenal’ 59 goles en 104 partidos. Hace un año llegó de la mano de Miguel Ángel Russo al cuerpo técnico del conjunto ‘embajador’ y su mayor anhelo es dar la vuelta olímpica vestido de azul.

Hugo Ernesto Gottardi nació hace 64 años en Elortondo, Argentina. Ciudad de la provincia de Santa Fe. Inició su carrera en Racing de Avellaneda, pasó por Quilmes y Estudiantes de La Plata, donde vivió sus mejores años antes de probar suerte fuera de su país.

Gottardi nunca se imaginó que el nombre de la provincia en donde nació, lo iba a acompañar por el resto de su vida. Llegó en 1983 a Independiente Santa Fe con el objetivo de levantar la séptima estrella con el cuadro ‘cardenal’.

“Gottardi fue traído a Colombia por Javier Mejía, quien era presidente de Santa Fe en ese entonces. Su venida resultó ser muy barata, costó algo así como 50 mil dólares y sorprendió su llegada al fútbol colombiano. Ya aquí, mostró que era un goleador de raza, un futbolista muy importante y fue máximo artillero en dos oportunidades. En poco tiempo mostró su potencial, llegó en silencio y se marchó como un grande”, aseguró hace unos meses a GolCaracol.com el historiador y estadígrafo Guillermo Ruiz.

No consiguió la séptima estrella, pero se convirtió en ídolo ‘cardenal’. Se retiró en 1989 y un año después empezó a integrar el cuerpo técnico de su amigo Miguel Ángel Russo. Al lado de su excompañero en Estudiantes, han logrado cinco títulos: tres de la B y uno de la A, en Argentina. Y una Copa Libertadores con Boca Juniors.

Por eso, desde su llegada a Millonarios, dejaron claro que quieren conseguir el sexto. Especialmente Gottardi. “Soy ídolo en Santa Fe, pero quiero ser campeón con Millos”, le dijo el argentino a As Colombia en una entrevista.

“Mirá: el día que se supo la noticia (de su arribo a Millonarios) recibí 792 emails y no hubo ninguna clase de problemas. Yo creo que la gente es muy inteligente. A la gente no hay que subestimarla. La gente siempre le desea lo mejor al amigo, al ídolo. Es que yo no fui jugador de Santa Fe hace un mes, eso fue hace casi 30 años. Uno puede ser el ídolo de un club, pero uno ante todo es un profesional. Y cuando uno es un profesional del fútbol solamente mira para un lado. Ahora solo miro para donde va Millonarios”, sostuvo Gottardi.

Por eso, este miércoles y domingo, cuando vea justamente al equipo con el que celebró un centenar de partidos y donde es ídolo, Gottardi deseará más que nunca, que la felicidad quede en la orilla de enfrente y se vista de azul, pues esta vez, también sería la suya.