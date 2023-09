Hugo Rodallega: "Ahora es un poco complicado porque los jugadores son muy callados"

Hugo Rodallega es una de las figuras de la actualidad del fútbol profesional colombiano, y en Santa Fe, el delantero vallecaucano está aportando todo su olfato goleador. El lunes anterior marcó el gol del triunfo por 1-0 sobre Pereira en El Campín. Lo cierto es que el futbolista, de 38 años, habló de diversos temas este martes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Entre los temas que tocó el oriundo de Candelaria, Valle del Cauca, habló de cómo viven tantos los jóvenes como los más experimentados los partidos de hoy en día, igualmente se refirió al tema de la redes sociales que es todo un 'boom', en una plantilla como la de Santa Fe, que tiene en su plantilla una mezcla de juventud y veteranía.

"Yo intento ser un profesional, yo lo que hago es prepararme para cada partido. Desde ya sabemos que es un partido distinto al que vamos a enfrentar, respecto a lo que se vivió el fin de semana contra el Pereira, y lo que uno hace es estudiar al fondo al rival. También estoy de acuerdo con esos entrenadores y con esas personas que analizan el fútbol y hablan de que hoy en día el jugador quizás está más tiempo en redes sociales y de otras cosas, pues uno lo vive a diario, el día a día con los muchachos, y la verdad es que algunos, que son muy pocos, se preocupan por el tema pre-partido; creo que eso se ha perdido un poco, pero es la misma ideología y la tecnología que nos va llevando a irnos separando de lo que en verdad interesa", pronunció 'Hugol' a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.

A su vez, el exfutbolista del Wigan y el Fulham de, Inglaterra, se refirió al tema del liderazgo de las nuevas generaciones. Avisó que ahora es poco complicado porque los futbolistas son más callados.

"Ya no se encuentran tan fácil, quizás hay algunos que tiene más capacidad que otros y se le da más natural de liderar un grupo y hacer énfasis en un grupo. Es complicado, uno ve a los jóvenes y es lo que le tocó, quizás a uno en la juventud nuestra, no era el tema de las redes sociales, no había tanta distracción y había que estar mucho más entregado a la profesión y estar más dedicado. El jugador de hoy en día y no estoy diciendo que no lo hagan, lo hacen, pero están las redes sociales que también te jalan, sin querer decir que sólo la usan los jóvenes, yo también las uso y hoy en día hacemos parte de este mundo tecnología y cada uno saca provecho y manejo de redes y su imagen como quiere".

Y del tema del liderazgo complementó lo siguiente: "Es un poco complicado porque hoy en día el joven es muy tímido y bastante callado, no parta mucho, no habla mucho, porque espera que el mayor, el de más experiencia se exprese. Creo eso no debería ser así, acá por la forma en que yo lidero, los muchachos que yo les doy la palabra, tienen la opción de opinar para que el grupo mejore, pero no no todos lo hacen".