Hugo Rodallega habló de los rumores que lo ponen como refuerzo del América de Cali

El América de Cali es el equipo que más suena en el fútbol colombiano en los recientes días. Primero por sus fichajes, luego por las negociaciones con Arturo Vidal y ahora se sumó un rumor de una posible contratación del experimentado Hugo Rodallega.

El actual delantero de Independiente Santa Fe, quien es la máxima figura del equipo ‘cardenal’, decidió hablar de este tema y fue claro y contundente con su respuesta.

En la transmisión del partido de pretemporada de los bogotanos contra Patriotas, el sábado en la tarde, Hugo Rodallega habló con ‘Star Plus’ y negó que tenga contactos con el América de Cali.

“No, yo estoy acá en Santa Fe, en realidad no he hablado con nadie, todos saben que siempre hubo algunas conversaciones anteriormente con gente de otros equipos pero no tengo conocimiento de lo que dicen”, fueron las palabras contundentes del nacido en Candelaria.

Para rematar, Rodallega confirmó estar al cien por ciento comprometido con el elenco capitalino, que le dio la oportunidad desde el 2023 de volver al fútbol colombiano y donde se convirtió en una de las piezas clave del club, a punta de goles y buenas presentaciones.

“Por el momento me estoy preparando con Santa Fe y mi mente está acá”, finalizó el vallecaucano en una corta charla con el citado medio, por lo que todo parece quedar en un simple rumor, a pesar que el jugador siempre ha manifestado ser hinchas del América de Cali, a pesar de tener un paso por el Deportivo Cali, en sus inicios como profesional.

Lo cierto es que Hugo Rodallega en este comienzo de 2024 está siendo, como de costumbre, el goleador del cuadro dirigido por Pablo Peirano, marcando dos goles en dos partidos de pretemporada. El primero fue el viernes frente a Fortaleza y el siguiente fue este sábado contra Patriotas, para los triunfos del ‘cardenal’.

¿Cuándo juega Santa Fe por la Liga BetPlay 2024-I?

Los dirigidos por el uruguayo Pablo Peirano comenzarán el campeonato colombiano visitando al Pasto, el lunes 22 de enero, a las 8:20 p.m., en el estadio La Libertad. Además, la Dimayor ya dio a conocer la programación de las primeras cinco fechas, por lo que el 'cardenal' también ya sabe cuándo, dónde y contra quiénes disputará el arranque de la liga del primer semestre en este 2024.