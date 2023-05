Hugo Rodallega: “Los jugadores debemos asumir la responsabilidad, no solo es el técnico”

Santa Fe perdió 2-0 con Atlético Nacional, y además de poner en riesgo su presencia en los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano 2023-I , se quedó sin técnico, ya que el presidente del club, Eduardo Méndez, confirmó la salida de Harold Rivera.

Por eso, el delantero y una de las figuras del plantel de los ‘cardenales’, habló en rueda de prensa del mal presente que vive el elenco bogotano y también se refirió al despido del que hasta este jueves fue su entrenador.

“En lo personal no me imaginé vivir una situación como esta, no era el objetivo y el motivo por lo que hice parte de este equipo, pero son cosas que suelen suceder, nosotros ya tenemos la hombría y madurez para asimilar esto. Como jugadores tenemos que asumir la responsabilidad, no solo es el entrenador, por ahí se dice que se corta por el hilo más delgado y él es la cabeza a cortar, pero que quede claro que acá los jugadores no podemos hacerle caso ajeno a la responsabilidad. Debemos asumir”, dijo de entrada Hugo Rodallega.

Seguido a eso, el delantero analizó lo que fue el partido contra los ‘verdolagas’, en el que perdieron con el equipo alterno del cuadro antioqueño.

“Nacional hizo los goles, lo que no hicimos nosotros, como nos pasó en el clásico, contra Tolima. Generamos muchas ocasiones pero no cocnretamos, ahí es donde hemos fallado”, aseguró.

Acá más declaraciones de Hugo Rodallega en rueda de prensa:

*Todos trabajan por el bien de Santa Fe

“Dentro del campo uno intenta darle solución a las oportunidades que uno crea en un partido, ningun jugador quiere fallar, o errar una oportunidad de gol, porque no hay nada más emocionante que hacer un gol. Nos llegan poco, pero nos concretan”.

*Rodallega y su rol de líder adentro y afuera de la cancha

“Yo siempre intento aportar cosas positivas, al principio no jugaba mucho pero daba mi aporte positivo y el conocimiento que uno adquiere durante tantos años. Lo del domingo no depende de mí, tenemos que asumir todos la responsabilidad y todos aportar. Está Christian Marrugo, está el Chino Sambueza, José Aja, Marlon Torres, que ya sabe pasar por este tipo de situaciones. Debemos unirnos y con todos los jóvenes sacar esto adelante”.

El próximo domingo 14 de mayo, Santa Fe recibirá en el estadio El Campín al Atlético Huila, a las 8:30 p.m., en el duelo válido por la fecha 19 de la liga del fútbol colombiano 2023-I, la penúltima jornada del campeonato de nuestro país.