Hugo Rodallega marcó un gol de 'palomita' con Santa Fe vs. Millonarios, pero no pudo celebrarlo Antes de la media hora de juego, Hugo Rodallega decretó el empate 1-1 para los 'cardenales' contra Millonarios en El Campín, no obstante, el vallecaucano no logró festejarlo como hubiese querido.