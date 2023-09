Hugo Rodallega: "Santa Fe es un grande, estamos obligados a ganar, se juegue bien o mal"

El fin de semana anterior Santa Fe logró unos importantes tres puntos en sus aspiraciones de acercarse a la clasificación a los ocho mejores de la Liga II-2023 del fútbol profesional colombiano. Y la victoria sobre Pereira se dio gracias a un gol de penalti de parte de Hugo Rodallega, quien volvió a jugar después de superar una lesión.

Y precisamente, Rodallega fue invitado a hablar con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y tocó diferentes temas de interés y relacionados con su parte personal y también del colectivos en el tradicional cuadro bogotano.

"Santa Fe tiene una obligación de entrar a los ocho, no podemos pensar en otra cosa. El hincha tiene que confiar en este equipo, confiar en lo que se tiene acá en el momento, se ha mantenido dentro de los ocho. El grupo se encuentra comprometido. Y ya después de entrar a los ocho, es todos contra todos y cualquier cosa puede pasar", explicó el experimentado futbolista inicialmente, en la entrevista con el equipo que lidera Javier Hernández Bonnet.

Rodallega agregó también su concepto con respecto a las irregularidades en el 'león'. "Por supuesto nos hemos sentado y dicho cosas a la cara (con otros jugadores de Santa Fe y el cuerpo técnico), tenemos claro que no somos un grupo de niños. Santa Fe es un equipo grande y tenemos que tenerlos claro, por mucho que se juegue bien o mal, intentamos que las cosas funcionen, por supuesto que queremos jugar un fútbol bonito y superar al rival, simplemente que llega el partido y las cosas no se dan. Uno tiene que ser autocrítico, unos ve los videos y saben que se hacen las cosas mal en los partidos", agregó.

Otras declaraciones de Hugo Rodallega:

*Su clave a la hora de patear los penaltis

"En realidad yo no podría revelar mis secretos, vendrán penaltis futuros, pero lo que yo intento es jugar con las veces que he pateado un penalti aquí en Colombia o en otros países. Yo también he estudiado a Aldair (Quintana), cada vez intento estudiar al arquero y saber cuál es su fuerte. Es jugar con esa intención".

*Aprendizajes a lo largo de su carrera deportiva

"Sí, claro, tuvo muchos entrenadores entre ellos Roberto Martínez, quien me enseñó a tener calma dentro del área, hay que aprender de todos esos maestros. También tuve a Berbatov, de todos ellos se aprenden".

*Cómo se mantiene en forma para evitar futuras lesiones

"Estamos haciendo mucho énfasis en el tema nutriconal, en la parte física, estamos trabajando con una regularidad en los entrenos; el cuerpo médico de Santa Fe me ha ayudado mucho y también unas ayudas extra, fuera de lo que es Santa Fe; al cuerpo, a esta altura de mi carrera, hay que invertirle un poquito para mantener esa máquina y las cositas que se necesitan".

*El partido contra Pereira por la Copa Colombia

"Desde ya sabemos que es un partido distinto a lo que vamos a enfrentar mañana (miércoles)".

*Santa Fe puede jugar mejor...

"Yo te hablo desde le punto de Hugo Rodallega y estoy intentando muy fuerte para que los compañeros tengan la misma intención que tengo, Santa Fe tiene una nómina para jugar mejor, es lo que todos queremos, lo que está haciendo el 'profe'; no sólo los hinchas sino nosotros".