Hugo Rodallega: "Siempre me mentalizo en hacer gol, quiero ganar y aportar al equipo"

"Es gratificante volver y aportar un poco también al equipo. Hoy (domingo) en realidad se destaca el esfuerzo que tuvieron los muchachos, independiente o no si tuvimos muchas ocasiones de gol, creo que lo que se rescata es el esfuerzo, la concentración y la firmeza que se tuvo para afrontar este partido, ya después de que me haya tocado la suerte a mí de marcar es algo bonito y lo disfrutamos todos al final", así inició Hugo Rodallega su intervención con la prensa luego del 1-0 de Santa Fe sobre Pereira, por la fecha 14 de la Liga II-2023.

Y es que precisamente 'Hugol' fue el autor del tanto del triunfo del 'cardenal', desde los doce pasos, una valiosa victoria que le permite al club rojo bogotano estar en las posiciones de privilegio, entre los ocho mejores del campeonato. El artillero vallecaucano volvió tras un mes de estar lesionado y lo hizo de la mejor manera, con una anotación.

"Falencias siempre van a existir, ganando, empatando, perdiendo, siempre va haber algo que mejorar. Nos vamos tranquilos por el triunfo, por los tres puntos que nos siguen asegurando en la parte de arriba, entre los ocho mejores de Colombia y es donde tiene que estar Santa Fe, y es por lo que nos estamos esforzando con el proyecto, de que Santa Fe tiene que estar en los primeros lugares y eso es lo que estamos haciendo".

Hugo Rodallega es una de las figuras de Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Hugo Rodallega...

*Cómo se encuentra físicamente

"Bien, no tengo ningún problema en la rodilla, ni en nada, gracias a Dios. Es obvio que después de estar un mes y poco fuera hace falta un poco más en la parte física, pero los partidos y la continuidad van dando ese ritmo que se necesita".

*Se imaginaba volver con gol...

"Siempre me mentalizo en hacer gol y siempre quiero ganar y aportar al equipo. Lo imaginé así, no se sé si de penalti, de cabeza, con izquierda, como fuera... pero quería ayudar. Esa es la idea y la mentalidad que tengo cuando me pongo la camiseta para jugar un partido".

*La reacción por el gol y el cariño que le ha brindado la hinchada santafereña

"Contento por el momento y por tener la posibilidad de seguir jugando, por el cariño que he recibido de la gente. Al principio algunos, como en todo lado, están de acuerdo y otros no, pero hace parte de las bonitas emociones del fútbol, que existan las críticas y los elogios; hay que estar preparado para todo y siempre intento mentalizarme para cada una de las situaciones. Ahora que se está viviendo un buen momento, que hay una buena relación con la hinchada, espero simplemente retribuir con trabajo y que la gente pueda obtener una alegría no sólo de mi parte sino de todo el grupo".