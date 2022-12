Hugo Rodallega suena para ser nuevo jugador del Deportivo Cali

El propio jugador reconoció los acercamientos y manifestó que solo faltaría el acuerdo entre el cuadro vallecaucano y el Trabzonspor.

Hugo Rodallega está a un paso de ser la primera contratación para el 2019 del Deportivo Cali. Solo faltaría que lleguen a un acuerdo el Trabzonspor de Turquía, equipo en donde milita el atacante, y el onceno ‘azucarero’.

"El Cali ha mostrado mucho interés en tenerme en sus filas y yo también les he manifestado que me gustaría llegar a esa institución en la que ya estuve, pero eso no depende de mí, deben arreglar con el Trabzonspor", le manifestó Rogallega al diario ‘El País’, de Cali.

El delantero aseguró que de su parte tiene todo acordado con la institución vallecaucana y confía en que las negociaciones lleguen a un buen término.

Rodallega todavía tiene un año más de contrato con el equipo turco por lo que en las próximas semanas se definirá el regreso o no, del delantero al Deportivo Cali, justamente su último equipo en el fútbol colombiano (2005) antes de iniciar su periplo por México, Inglaterra y Turquía.

