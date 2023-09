Hugo Rodallega volvió y salvó a Santa Fe: un gol suyo y triunfo 1-0 sobre Pereira

Independiente Santa Fe recibió en el estadio Nemesio Camacho El Campín al Deportivo Pereira para disputar los tres puntos, válidos por la jornada 14 de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano 2023-II. Finalmente, los 'leones' lograron llevarse la victoria por la mínima diferencia.

El encuentro tuvo como principal anotador a Hugo Rodallega, quien se convirtió nuevamente en el héroe del triunfo para los rojos capitalinos.

Los santafereños empezaron siendo claros en sus intenciones, proponer en ataque y juego directo, que puso en peligro a los visitantes. Sin embargo, una de las jugadas más peligrosas del primer tiempo llegó por parte del Pereira que, con una gran jugada colectiva, encontró a Juan Pablo Zuluaga en el borde del área y luego éste decidió rematar de primera, con mucha potencia, pero con falta de puntería.

Los locales no bajaron los brazos y al minuto 37 llegó la más clara para ellos, cuando desde un centro Yeison Moreno remató de cabeza ajustado a un palo. El arquero, Aldair Quintana, solo pudo acompañar la trayectoria del balón con la mirada. No obstante, el balón no iba totalmente directo al arco. Aunque eso no fue pretexto para que en todo El Campín se escuchara el típico "uhh…", lamentándose por la oportunidad desperdiciada.

Publicidad

Tras aquella clara oportunidad, el Pereira despertó y se lanzó al ataque teniendo dos claras ocasiones. La primera, al minuto 42, la cual fue un 'calco' de la primera acción en la que Juan Pablo Zuluaga mandó el balón apenas por arriba del arco. La segunda, tras una imprecisión del mediocampo 'león', el visitante aprovechó y creó un contraataque que terminó rematando Jimer Fory, fuertemente. Sin embargo, el arquero Antony Silva salió a achicar de gran manera en el área chica evitando la anotación de los ‘matecañas’.

Para el segundo tiempo, Pereira encontró varias ocasiones de gol en acciones a balón parado y usando mucho la fuerza y velocidad de Ángelo Rodríguez, quien pivoteó y generó juego e incomodó a la zaga defensiva santafereña.

Aun así, Santa Fe quiso mostrar su valía como local y al minuto 81, tras un tiro de esquina, puso, nuevamente en peligro el arco ‘matecaña’ luego de un cabezazo que por poco entra. Finalmente, Yimer Fory sacó en toda la línea final ahogando el grito sagrado de los capitalinos.

Publicidad

Con la motivación del ataque, el ‘león’ se volcó a la ofensiva y en los pies de un fresco Hugo Rodallega encontró un remate en el área chica, que Aldair Quintana, con gran categoría terminó atajando, rescatando el resultado, por el momento.

Al minuto 86, el suspenso se terminó apoderando del estadio El Campin. El árbitro Luis Delgado tuvo que revisar una acción en la que Carlos Ramírez terminó pegándole un codazo a un jugador de Santa Fe en el área. Finalmente, con la ayuda del VAR, el árbitro decretó la pena máxima. El encargado de hacerla efectiva: Hugo Rodallega, quien con un potente remate cruzado terminó venciendo el arco ‘matecaña’, para darle los tres puntos a los ‘albirrojos’.

Independiente Santa Fe, equipo que se encuentra actualmente quinto con 22 puntos, se tendrá que enfrentar a, nuevamente al Deportivo Pereira, esta vez por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2023, el próximo miércoles 27 de septiembre.

Por su parte, el conjunto ‘cafetero’ se ubica en la casilla 17 del escalafón con 12 puntos.

Publicidad

Ficha técnica:

Alineaciones:

Independiente Santa Fe: Anthony Silva, Fabián Viáfara, José Aja, Iván Scarpeta, Dairon Mosquera, Jhojan Torres, Rubén Manjarrés, Fabián Sambueza, Ever Valencia, Enrique Serje, Yeison Moreno.

Publicidad

D.T: Hubert Bodhert

Deportivo Pereira: Aldair Quintana, Diego Hernández, Juan Quintero, Carlos Ramírez, Ewil Murillo, Jordy Monroy, Juan Pablo Zuluaga, Maicol Medina, Jimer Fory, Adrián Balboa, Angelo Rodríguez

D.T: Alejandro Restrepo

Goles: Hugo Rodallega Min' 90.

Publicidad

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Árbitro: Luis Delgado