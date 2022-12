Hugo Rodallega y su posible arribo a América de Cali: "Tulio Gómez lleva 15 días dejándome en visto"

En vísperas de que inicie un nuevo año, y con ello los certámenes que se vienen en el fútbol colombiano, son varios los jugadores que al terminar el 2022, culminan su contrato con los clubes, lo que a su vez abre la puerta a nuevos caminos y posibilidades. Este es el caso de Hugo Rodallega, quien concluyó su contrato con el Bahía de Brasil y desde ya está buscando equipo para lo que será una nueva temporada en el balompié.

El experimentado delantero colombiano, que lleva varios años inflando las redes en el exterior, parece que va a volver a su país para poder poner a celebrar a los aficionados del rentado local. 'Rodagol', como es conocido en el mundo por su gran calidad en el frente de ataque, está disfrutando de unas vacaciones en su ciudad natal, donde además de estar compartiendo con sus seres queridos, se está familiarizando con ese territorio al que desea regresar.

Publicidad

Para nadie es un secreto que Rodallega Martínez quiere ser delantero del América de Cali, equipo al cual siempre a mostrados sus deseos de pertenecer incluso en otros tiempos, cuando antes de llegar a su anterior club, el Bahía, fue ofrecido a las directivas del conjunto 'escarlata', no obstante por decisiones del cuerpo técnico de ese entonces, comandado por Juan Carlos Osorio, su paso no se dio.

En las últimas horas, habló con el programa 'Blog Deportivo' de 'BluRadio' sobre lo que ha acontecido con sus posibilidades de vestir el escudo de los 'diablos rojos'. "Yo no sé si don Tulio me está escuchando, pero él sabe que ya hemos estado charlando por Whatsapp, pero ya lleva como 15 días dejándome en visto", expresó el atacante de entrada.

Y agregó con respecto a la situación, "antes había una situación con lo de Juan Carlos Osorio, que en su momento se respetó y por eso tomé la decisión de irme a Brasil, porque el 'profe' Osorio tenía otros proyectos u otros jugadores. Pero ahora no sé, no entiendo. No sé si Alexandre Guimaraes le dijo lo mismo o es decisión de Tulio. Yo estoy esperando".

Así las cosas, todo parece indicar que aunque hay posibilidades, todavía falta mucho por acordar y tanta ha sido la incertidumbre que ha tenido Hugo Rodallega, que el pasado jueves, a través de su cuenta de Twitter, publicó un trino en el que se tomó con buena actitud esta situación que está atravesando nuevamente.

Publicidad

"Metámosle humor a esto Viejo y entonces jajajaja", expresó para sus más de 44 mil seguidores, entre los cuales ya le preguntan que ¿cuándo será su anunció oficial con el América de Cali?.

Metámosle humor a esto 🤣 Viejo y entonces 🤷🏾‍♂️ jajajaja — RODALLEGA⚽️#23 (@hugol1120) December 15, 2022