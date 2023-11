Hugo Rodallega: "Yo me debo a Santa Fe, ya lo de las ofertas son normales en el fútbol"

Santa Fe cerró con derrota por la mínima diferencia frente a Once Caldas, en partido de la fecha 20 de la Liga II 2023 del fútbol colombiano. De esa forma se hizo una campaña para el olvido y ahora existen muchos interrogantes de cara al futuro de los 'cardenales', que tienen tristes y decepcionados a sus seguidores.

En ese orden de ideas, uno de los jugadores que dio la cara para hablar con los periodistas luego de caer con los blancos de Manizales fue Hugo Rodallega . El experimentado futbolista fue claro y se refirió a la posibilidad de su continuidad en el cuadro bogotano, en el que se ganó un respeto de parte de los aficionados.

¿Qué hay de cierto de una posible ida suya de Santa Fe?

"La gente empieza a especular, yo solamente las leo y me río solo en mi casa, cada quien es libre de opinar, yo me debo a Santa Fe y quiero triunfar en Santa Fe. Las ofertas son normales en el fútbol, como es normal que si me va bien, haya ofertas".

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, previo al clásico contra Millonarios. @SantaFe

¿Cuándo es la reunión con Eduardo Méndez, de la que usted habló recientemente?

"Yo dije que quería hablar con él, pero ha estado ocupado resolviendo unas cosas, pero seguro nos vamos a reunir. Pero acá el presidente es él, yo soy un empleado. Lo que quiero es que Santa Fe mejore, y por eso ofrecí mi ayuda".

¿Cómo mejorar en Santa Fe?

"En Santa Fe lo primero que hay que mejorar es la ambición, ese es el comienzo para buscar el éxito. Méndez debe pensar en lo que viene, en el proyecto que se debe armar, ya habrá cosas externas que se deben solucionar. Yo tengo contrato vigente, pero quiero aportar con el liderazgo, así esperemos que venga gente comprometida y que sienta la camiseta de Santa Fe".

¿Qué decirle a los hinchas?

"A la gente le agradezco, pese a que sean pocos, siempre vienen. Eso se valora mucho, un abrazo a todos, entiendo que están dolidos, ofendidos, yo vuelvo y digo que acá esto es un fracaso porque en todos los torneos en los que participamos, no clasificamos. Pero más allá de todo, el escudo nunca va a dejar de existir".