Huila, a luchar por los puestos de vanguardia del fútbol nacional

Luego de una irregular campaña en 2016, el equipo ‘opita’ busca un nuevo aire con la llegada de Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez como director deportivo y del argentino Jorge Vivaldo como entrenador.

Pese a no tener grandes incorporaciones, Atlético Huila deberá sumar puntos que lo lleven a encumbrarse en la parte alta de la tabla, que además le sirvan para no comprometerse en el descenso, algo que por el momento se ve lejano, pero que debe ser un ítem a tener en cuenta para no tener problemas futuros.

Con aires renovados, con la contratación del DT argentino Jorge Vivaldo, en las huestes del Huila solamente esperan buenos resultados para este 2017.

Altas: Jorge Vivaldo (Director Técnico), Bréiner Castillo (Envigado), Sergio Oscar Almirón (Atlético Rafaela, de Argentina), Ricardo Villarraga (Pasto), Aníbal Hernández (América), Jorge Andrés Betancur (Juventus F.C. de Managua, Nicaragua), Eddie Segura (Pereira), Andrés Ricaurte (Leones) y Yosimar Quiñonez (Unión Comercio, de Perú), Elvis Perlaza (Jaguares).

Bajas: Virgilio Puerto (Director Técnico), Jerry Ortiz, Dávinson Monsalve, Roque Caballero, Harold Romaña, Jackson Palacio, Daniel Londoño, Yobany Ricardo, Deiner Mera, Miguel Solís, Jhonny Da Silva y Brayan Riascos.

El técnico: Jorge Vivaldo ya completa su novena temporada como técnico de fútbol. En su carrera, pasó por equipos como Temperley, Tristan Suárez, Comunicaciones y Club Villa Dálmine de Argentina y Sud América, de Uruguay. Si bien es cierto que no tiene una gran trayectoria, el exarquero deberá demostrar porque los directivos del Huila pusieron sus ojos en él para el proyecto deportivo.

Listado de jugadores completo para el 2017.

Arqueros: Bréiner Castillo, Jonny da Silva, Geovanny Banguera.

Defensas: Manuel Berrío, Ricardo Villarraga, José de Arco, Jean Carlos Gaviria, Eduar Gutiérrez, Dainer Mera, Elvis Perlaza, Stiven Quiñonez.

Centrocampistas: Jean Carlos Becerra, Mateo Figoli, Jarvinson González, José González, Juan Herrán, Esneider Herrera, Emiliano Ruben, Kenier Rentería, Brahyan Rivas, Carlos Robles, Francisco Rosero, Edwin Tavera, Cristian Useche, Hamilton Valencia.

Delanteros: Jonathan Angulo, Luis Batista, William Duarte, Miguel Murillo, Jackson Palacio, Harol Romaña, José Riascos, Sergio Almirón (Arg).