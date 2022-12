No, gracias.

Huila no se da por vencido y rescató un empate 1-1 frente a Once Caldas, en Manizales Este sábado, Once Caldas empezó ganando y al paso del tiempo se fue diluyendo contra un Huila que fue puro corazón y al final se destapó con un golazo de tiro libre para sellar la paridad 1-1. Marcelino Carreazo abrió la cuenta para los caldenses.