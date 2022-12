Huila, Unión Magdalena, Jaguares y Rionegro y sus cuentas para no descender

Huila, Unión Magdalena, Jaguares y Rionegro pelean por mantener la categoría. Hasta el momento, huilenses y samarios se están yendo a la B. Acá, las probabilidades en cada uno de los escenarios.

La Dimayor programó el pasado jueves, a las 3:30 p.m., los partidos de los cuatro equipos que pelean por no descender, correspondiente a la fecha 19, para evitar especulaciones.

Publicidad

Sin embargo, tres de estos cuatro equipos perdieron y esto impidió que se definieran los dos que a partir del próximo año estarán en el Torneo Águila.

Juan David Pérez: "Lo del paro es un tema complejo, Nacional cumple en lo legal y laboral"

Huila perdió 0-1 con Medellín; Unión Magdalena cayó 1-2 con Bucaramanga; Jaguares cayó 2-0 con La Equidad, y Rionegro empató 3-3 con el Deportivo Pasto.

De esta manera, Huila es último, con 131 puntos y una diferencia de gol total de -35; lo sigue Unión Magdalena, con 132 y -37 de gol diferencia (hasta aquí los dos descendidos). Luego está Jaguares, con 133 y -48 y Rionegro, con 135 y -34.

Publicidad

En caso de una igualdad en puntos, la Dimayor determina lo siguiente:

Los empates que se produzcan en el promedio de la tabla de descenso 2019 se resolverán así:

1. Mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra.

2. Mayor número de goles a favor.

3. Mayor número de goles a su favor como visitante.

4. Menor número de goles en su contra como visitante.

5. Por sorteo.

Publicidad

Así, estas son las cuentas que hacen dichos equipos en la última fecha para salvar el año.

Atlético Huila (V) vs. Jaguares

Si gana: debe esperar que Unión Magdalena pierda o empate frente al Once Caldas, para salvarse y así el ‘ciclón’ y los ‘felinos’ descenderían.

Si empata: desciende

Si pierde: desciende.

Unión Magdalena (V) vs. Once Caldas

Si gana: debe esperar que Jaguares no le gane al Huila, en Montería, o que Rionegro pierda por dos o más goles con Millonarios.

Si empata: desciende

Si pierde: desciende

Jaguares (L) vs. Huila

Si gana: se salva del descenso.

Si empata: debe esperar que Unión Magdalena empate o pierda en visita a Once Caldas.

Si pierde: desciende

Publicidad

Rionegro (L) vs. Millonarios

Si gana: se salva del descenso sin depender de resultados.

Si empata: se salva.

Si pierde: debe esperar que Unión Magdalena no le gane a Once Caldas por más de tres goles.

*El panorama cambiaría totalmente si el TAS falla la demanda del Tolima, correspondiente a la fecha 3 de la Liga II, por la inscripción en planilla del jugador Rafael Carrascal, quien tuvo un accidentado traspaso al América. El partido en la cancha quedó 2-0 a favor de los tolimenses.

Publicidad