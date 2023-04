Huila vs. Millonarios y América vs. Águilas, los juegos para abrir la fecha 13 de la Liga I-2023

No hay tiempo que perder en el calendario. El fútbol colombiano no da 'tregua' y a pesar de que este lunes culminó la jornada 12 de la Liga I-2023, desde el martes se le dará inicio a la fecha 13 del rentado local. Huila vs. Millonarios, América vs. Águilas, y La Equidad vs. Once Caldas, serán los encargados de abrir el telón.

En lo que significan dos valiosos compromisos para el campeonato, entran en juego los tres equipos que mejor rendimiento han mostrado en lo que se ha disputado y de este modo estarán luchando por el liderato. Por su parte, Millonarios tendrá la complicada tarea de medirse frente al Atlético Huila en el estadio Guillermo Plazas Alcid, en un duelo en el que más allá del difícil escenario para los bogotanos, tendrán que luchar frente a un equipo que tiene la responsabilidad de sumar de a tres puntos, pensando en su permanencia en la máxima carpa del fútbol colombiano.

Si bien, los dirigidos por Alberto Gamero ya cuentan con ventaja en la parte alta de la tabla, aún pueden ser alcanzados por dos de sus perseguidores, en caso tal de que no logre sumar en su visita a la capital opita. Eso sí, los 'embajadores' esperan seguir en su buena racha de resultados y ajustar su cuarta victoria al hilo, de la mano de dos de sus estrellas, que han mostrado un nivel superlativo en esta parte del torneo, Daniel Cataño y David Macalister Silva.

Por su parte, uno de los duelos que se roban la mirada en esta fecha 13 es el de América de Cali vs. Águilas Doradas, pues se enfrentan el segundo y tercero de la tabla, con la posibilidad de alcanzar a Millonarios en la primera casilla. Sin duda alguna, el duelo que se disputará en el Pascual Guerrero prometerá emociones de sobra, con dos de los equipos más goleadores del campeonato colombiano.

Asimismo, en el primer turno de este martes, La Equidad recibirá al Once Caldas, en lo que será un duelo que contrasta con el anterior, ya que mide al penúltimo y antepenúltimo de la liga, ambos urgidos de sumar puntos. Cabe resaltar, que aunque los de Alexis García no vienen en un buen momento, están cómodos en la tabla del descenso, caso contrario al del 'blanco blanco' que tiene que pensar en la victoria para poder alejarse de la posibilidad de caer a la segunda división.

Así se disputará la fecha 13 de la Liga I-2023:

Martes 11 de abril:

La Equidad vs. Once Caldas

Hora: 4:00 p.m.

Atlético Huila vs. Millonarios

Hora: 6:10 p.m.

América de Cali vs. Águilas Doradas

Hora: 8:20 p.m.

Miércoles 12:

Unión Magdalena vs. Deportivo Pereira

Hora: 3:30 p.m.

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali

Hora: 8:00 p.m.

Jueves 13 de abril:

Envigado vs. Deportes Tolima

Hora: 3:30 p.m.

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Junior vs. Boyacá Chicó

Hora: 8:10 p.m.

Viernes 14 de abril:

Alianza Petrolera vs. Jaguares de Córdoba

Hora: 8:05 p.m.