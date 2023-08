Huila y Alianza Petrolera se enfrentarán en Neiva, como inicio de la fecha cuatro en la Liga II-2023

Este viernes inicia una nueva jornada del fútbol colombiano en la Liga II-2023, con los encuentros entre Atlético Huila frente a Alianza Petrolera y Águilas Doradas contra Once Caldas. Estos compromisos, correspondientes a la cuarta jornada del torneo local.

Recargados en la última fecha, después de haber sumado de a tres frente a rivales directos, tanto ‘opitas’ como ‘petroleros’ llegan a este juego con intención de victoria para empezar a afianzarse dentro del selecto grupo de los ocho, al mismo tiempo que le van haciendo frente al tema del descenso, que cada fecha se va poniendo más apretado.

En territorio huilense, con el factor clima y afición a favor de los ‘bambuqueros’, los dirigidos por Néstor Craviotto saldrán al gramado del estadio Plazas Alcid de Neiva con la fiel intención de hacer valer su localía, mientras que, en busca de ganar por primera vez en condición de visitante en lo que va de campeonato, los de César Torres también saldrán con sus armas.

A segundo turno, Águilas Doradas y Once Caldas serán los equipos que le den cierre a la jornada del viernes, en un emocionante e importante encuentro para ambas escuadras, más para los de Manizales, quienes, después de vencer al Cali por 4-0 en la fecha pasada, deben seguir cosechando triunfos para escaparle al tema del descenso y entrar en la pelea por en la clasificación a las finales en la Liga II-2023.

Por su parte, los antioqueños esperan hacer valer su localía en su primera salida en el estadio Alberto Grisales, luego de haber disputado dos juegos en condición de visitante; uno frente al Junior y otro contra Deportes Tolima.

Sin embargo, la cuarta jornada de la Liga II-2023 no para ahí, pues, el sábado 5 de agosto las emociones continuarán en el rentado local, con el Unión Magdalena vs. Junior de Barranquilla, Pereira vs. Boyacá Chicó y Medellín vs. Envigado.

Así será la programación de la fecha 4 en el fútbol colombiano:

Viernes 4 de agosto:

Atlético Huila vs. Alianza Petrolera

Hora: 6:15 p.m.

Águilas Doradas vs. Once Caldas

Hora: 8:30 p.m.

Sábado 5 de agosto:

Unión Magdalena vs. Junior de Barranquilla

Hora: 4:00 p.m.

Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó

Hora: 6:10 p.m.

Independiente Medellín vs. Envigado

Hora: 8:20 p.m.

Domingo 6 de agosto:

La Equidad vs. América

Hora: 4:00 p.m.

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali

Hora: 6:10 p.m.

Deportivo Pasto vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:20 p.m.

Lunes 7 de agosto:

Atlético Bucaramanga vs. Jaguares

Hora: 5:15 p.m.

Millonarios vs. Deportes Tolima

Hora: 7:30 p.m.