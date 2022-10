Humberto Acevedo, arquero del Cali: "Jorge Luis Pinto es un maestro en esto del fútbol"

"Estoy feliz, contento por haber ganado el clásico al América. La llegada del profesor Jorge Luis Pinto la veo como la de un maestro del fútbol. En estos días hemos aprendido mucho de él, junto a los compañeros que están acá en Cali". Esas fueron las primeras palabras que mencionó Humberto Acevedo, arquero de los 'azucareros', quien fue la figura en el triunfo 1-0 en el clásico sobre América, en compromiso jugado el fin de semana anterior en el estadio de Palmaseca.

Acevedo fue fundamental con acertadas intervenciones a lo largo de los 90 minutos del compromiso con el tradicional rival de patio y sacó balones que llevaban peligro de Adrián Ramos, Juan David Pérez y otros de los hombres de los escarlatas.

Publicidad

"El clásico fue un partido complicado, América es un rival fuerte, tiene buenos jugadores y creo que en momentos el juego lo supimos sufrir. Luego, con el gol de 'Teo' Gutiérrez pudimos ganar para el bien del equipo, de nuestras familias, de los hinchas del Cali", agregó el guardameta de los verdes del Valle del Cauca en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Acá más declaraciones de Humberto Acevedo, arquero del Cali

'Teo' Gutiérrez y otros experimentados

"Teófilo Gutiérrez yo creo que es muy importante para nosotros, por toda la historia que representa. Igual que Guillermo Burdisso y Germán Mera, quienes también son claves. Todo decimos al interior que un equipo como el Cali no puede estar en los lugares en los que se encuentra hoy en día, queremos terminar mejor el campeonato".

Publicidad

Jugar sin hinchas en las gradas

"Uno se acostumbra finalmente a cualquier situación. Si estamos con nuestra gente es bueno. No podemos sacar conclusiones o decir si se hubiera ganado o no el clásico con la gente en las tribunas. En eso digo que uno entiende la situación del hincha, porque no están acostumbrados a ver al equipo así".

Publicidad



Razones para ser arquero

"Yo soy de Santa Marta e iba mucho al estadio. En ese entonces estaba de arquero Lucho Fernández, quien era la figura del equipo cada vez que iba al estadio. Y por eso fue que les dije a mi papá y a mi abuelo que quería ser arquero, que quería estar en una posición en la que no me tocara correr mucho, porque antes era volante de marca. Jugaba en Santa Marta en arenilla, salía con los guayos quemados y ahí les dije que tocaba buscar era una posición en donde no se corriera mucho".