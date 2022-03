Humberto Acevedo: "Nacional celebró el empate como un título, así que tan mal no hicimos las cosas"

Complicado panorama para Deportivo Cali. Luego de haber sido campeón en el segundo semestre de 2021, ahora la pasa muy mal, en la Liga I-2022 del fútbol colombiano, ubicándose en los últimos puestos de la tabla de posiciones.

Este lunes 22 de marzo, en el estadio de Palmaseca, parecía que todo cambiaría y que sería el punto bisagra para que todo mejorara. Y es que, en el primer tiempo, el 'azucarero' ya iba ganando 3-0, pero las cosas dieron un giro de 180 grados.

Publicidad

Finalmente, el compromiso culminó 3-3 y las críticas no se hicieron esperar. Frente a ello, el guardameta, quien fue titular en esa oportunidad, Humberto Acevedo, se pronunció en rueda de prensa posterior al encuentro.

¿Qué piensa después de lo ocurrido?

"Una sensación fea porque le pasamos por encima a Nacional, en el primer tiempo, jugando buen fútbol. A veces uno no entiende las cosas, todos estamos dolidos, no hay explicación. No entiendo lo que está pasando. Solo se puede seguir trabajando y ganar lo que queda."

Publicidad

¿Cuáles aspectos emocionales influyeron?

"El fútbol es de emociones. La gente estaba cantando 'ole' a los 40 minutos, pero hay cosas que pasan que no sabemos por qué ocurren. Llegó un momento donde las emociones, el rival se vino encima, tratamos, tuvimos opciones, pero son situaciones de juego y si le das opciones a un equipo 'grande', como Nacional, te liquidan. El primer tiempo fue el mejor partido que hicimos en muchos meses, pero las emociones son primordiales y además se pitaron unos penaltis que bueno, prefiero no hablar de ello."

¿Qué se debe mejorar?

"Si hubiéramos ganado, estuviéramos hablando de otra cosa. Hay cosas que no se entienden y pasan vainas fortuitas y que son extras. Así es el fútbol y Colombia, donde se mira lo malo y no lo bueno que hicieron los jugadores. Nunca buscamos esto que está pasando. Solo se puede seguir trabajando y seguir adelante. No puedo añadir nada más."

Publicidad

¿Qué mensaje le envía a la hinchada?

"A todos nos duele. Llevo 14 años en el club y, como hincha, canterano, jugador y como persona, les digo que me duele y mucho, más de lo que ustedes se imaginan. Desde niño, nos criaron nuestros padres para jugar y no nos gusta perder ni empatar. Vieron cómo celebró Nacional, el equipo que dicen que es el equipo más grande del país y con dos Libertadores, celebraron el empate como si hubieran ganado un título, así que tan mal no se hicieron las cosas. Hay que ver bien las dos partes de la película. Cuando vi a los jugadores de Nacional, que dicen que es el más 'grande' y demás, celebrando el empate como si fuera un título, entendí que habíamos hecho un partido extraordinario."

¿Qué posición ocupa Deportivo Cali en la Liga Betplay 2022?

Con dos triunfos, dos empates y ocho derrotas, el conjunto 'azucarero' tiene tan solo ocho unidades, con una diferencia de gol de -8 y está en el puesto 19.

Publicidad