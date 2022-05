Humberto Acevedo: "No importa quién juegue en el Cali, hay que respetar la camiseta"

Deportivo Cali tuvo un primer semestre del 2022 para el olvido en la Liga del Fútbol Colombiano. Los actuales campeones del rentado nacional acabaron la fase del ‘todos contra todos’ con una abultada derrota por 3-0 frente a Patriotas, en Tunja.

Tras la caída en el estadio La Independencia, el arquero del cuadro ‘azucarero’, Humberto Acevedo, dio sus impresiones de lo que fue el compromiso. Apuntó que el Cali debe mejorar y que el juego contra los boyacenses no fue su mejor presentación.

“Tenemos que seguir mejorando, trabajando porque la verdad no estuvimos a la altura, de lo que es el Deportivo Cali. Nos toca mejorar mucho, trabajar, enfocarnos en la Copa y sabemos que, para salvar este semestre, tenemos que clasificar a la segunda fase. No hay otra forma y en eso estamos enfocados en este momento, estamos seguros de que vamos a pasar a segunda fase”, comenzó diciendo en rueda de prensa el guardameta, que fue pese a recibir tres goles, fue una de las figuras del cuadro verdiblanco.

Deportivo Cali acabó la Liga del Fútbol Colombiano en la casilla número diecinueve y con sólo 18 puntos sumados. Acevedo fue certero en que podían dar un poco más.

“Es muy pobre el rendimiento, la verdad. Los que hemos jugado los últimos partidos, sabemos que podemos dar un poco más, sabemos que no importan quién juegue en el Deportivo Cali, todos los que salgan tienen que respetar la camiseta, respetar a cada uno de nuestros compañeros, esa es la idea de nosotros”, continuó.

Por otro lado, Humberto Acevedo resaltó el buen trabajo de Patriotas en la cancha de La Independencia y agregó que esta nueva derrota para el Cali es bastante lamentable.

“No vinimos a perder, ni a empatar, se dio el resultado por jugadas fortuitas del juego que suelen pasar por el tema de la altura, igual no vamos a sacar excusa. Patriotas es justo merecedor, por un amplio resultado; nos duele, no queda más que seguir porque esto es fútbol”, prosiguió.

Acevedo también tuvo palabras de optimismo de cara a lo que le toca enfrentar al Cali en la Copa Libertadores y poder asegurar su cupo en la siguiente fase.

“Estamos tristes, pero seguramente dentro de quince días nos estamos abrazando en Buenos Aires diciendo que hace cuatro años un equipo colombiano no pasa en la segunda fase de la Copa Libertadores y, que sea el Cali, en 2022, no sólo será un ejemplo para nosotros sino para el fútbol colombiano que tanto lo necesita. Confiamos en terminar el semestre de la mejor manera”, concluyó.

Más reacciones

De otra parte, el profesor Marcos Mathias y quien estuvo en el banco técnico analizó la campaña del Cali en el rentado nacional.

"El rendimiento es pobre, los números lo dicen, no hay más nada que decir sobre ello. A nuestra gente decirle que nos tocó vivir hace cuatro meses momentos dulces con un título, cuando a lo mejor no lo esperábamos, hoy nos toca sufrirlo, esto forma parte del fútbol, del juego. Toca seguir remando desde atrás y desde un objetivo vivo, que hemos priorizado como es el torneo internacional e intentar saca ventaja ahí. Igualmente no es excusa, fue malo el semestre", sostuvo.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali?

El conjunto 'azucarero' actuará el próximo jueves 19 de mayo frente a Always Ready, por la quinta jornada de la Copa Libertadores. El partido será a las 9:00 de la noche, en Palmaseca.