Iago Falque le puso fin a su etapa con América entre agradecimientos y un emotivo mensaje

Minutos después de que América anunciara por medio de un comunicado oficial la desvinculación de Iago Falque con la institución por temas personales, el español no se contuvo y ‘tomó’ la palabra a través de sus redes sociales. Con un emotivo mensaje y agradecimientos para todo el entorno ‘escarlata’, el español se despidió definitivamente del cuadro rojo.

“Difícil encontrar las palabras. Seguramente esta no es la despedida que esperaba y creo que nuestros caminos se separan demasiado pronto. Vosotros que me conocéis, sabéis que no soy de tirar la toalla ni de rendirme fácilmente, pero a pesar de lo que me costó tomar esta decisión, creo que me toca priorizar la seguridad y la tranquilidad de mi familia”, indicó inicialmente el jugador de 33 años en su cuenta de Instagram.

Además de eso, el español hizo un recuento de lo que ha sido su experiencia por el fútbol colombiano y las sensaciones que dejó el haber jugado con el cuadro vallecaucano: “Hace 2 años cuando llegué a Cali no sabia muy bien lo que me iba a encontrar, pero me bastaron unas horas para entender lo que significa América. Desde el primer que me he puesto esa camiseta di todo de mí, como todo en la vida, con momentos mejores y peores, pero siempre con el máximo respeto y profesionalismo”.

“Hoy (jueves) me despido del que probablemente haya sido el sitio donde más disfruté jugando al fútbol. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo a mi lado, gracias a Colombia un país maravilloso del que me llevo amigos que son para toda la vida. A toda la gente que trabaja en América, dirigentes, entrenadores, cuerpo médico, utileros, etc. A mis compañeros que desde el primer día me hicieron sentirme como en mi casa”, complementó Iago Falque.

Publicidad

Como despedida final, el español agradeció al entorno ‘escarlata’, eso sí, sin animarse a develar un futuro regreso al equipo vallecaucano: “Y por último, gracias de corazón a toda la hinchada al fin y al cabo los equipos son grandes por la gente y América tiene la mejor. Para mí ha sido un honor y un orgullo llevar la 10. Espero que os hayáis divertido tanto como yo lo he hecho. Gracias por tanto América de Cali”.

Iago Falque se despide de la ‘mecha’ luego de 33 partidos disputados, seis goles y tres asistencias, que, sumadas a las lúcidas actuaciones en campo, sedujeron a la hinchada americana, desde su arribo en enero del 2022.