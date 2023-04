Iago Falque sobre la afición: "Me tiene sorprendido que América casi siempre juega como local"

En el estadio Pascual Guerrero y con la hinchada alentando a todo pulmón, América de Cali venció en la última acción del partido al Deportivo Pereira y se mantiene en la parte alta de la tabla con 25 unidades. Uno de los jugadores destacados fue Iago Falque, volante español, quien dio sus impresiones sobre el juego en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Muy felices después de la victoria tan importante el lunes contra el actual campeón de Colombia que venía de hacer un gran partido en Copa Libertadores, estamos muy alegres", arrancó en sus declaraciones el nacido en Vigo, España, que en goles y asistencias ha aportado su granito de arena al 'escarlata'.

Y es que América de Cali, como es costumbre, es uno de los favoritos semestre tras semestre para luchar por el trofeo de campeón, el exRoma fue evasivo con tal responsabilidad. "Yo creo que cualquier equipo grande está diseñado y optado por el título, pero bueno el primer objetivo es clasificar y sobre todo pensar el próximo partido que es el jueves y seguir con estas sensaciones", expresó.

Otras declaraciones de Iago Falque, volante del América de Cali:

América, un equipo muy ofensivo...

"Ayer (lunes) se demostró, jugamos prácticamente con cinco jugadores ofensivos muy agresivos, y sí, claramente las cosas se dan por el fruto del trabajo, el día a día, la calidad de los jugadores y sobre todo por la intensidad, las ganas y la actitud de querer salir a conseguir los tres puntos".

¿Había vivido el fulgor de una hinchada en sus antiguos clubes?

"En Europa se vive de otra forma seguramente, en cantidad de aficiones he jugado en equipos importantes como la Roma, tiene mucha afición por todo el mundo y también son muy apasionados, pero sí que es cierto que lo que más me sorprende, que si no pasa habitualmente, es que América de Cali juega prácticamente cada fin de semana en casa".

Ahora se viene Millonarios...

"El fútbol no tiene memoria, lo del lunes lo disfrutamos, nos toca recuperarnos y con la cabeza puesta allá en el jueves, un partido que será muy bonito, muy importante y son los partidos que a los jugadores nos gusta jugar, en grandes escenarios contra los grandes equipos, pensando en eso y en los tres clásicos que se nos vienen".

*Sobre su buena pegada de media distancia

"Eso viene de fábrica, de pequeñito, uno tiene un talento y poco a poco lo va desarrollando y con el paso de los años lo va perfeccionando".