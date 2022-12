IDRD brindó nuevas declaraciones que ilusionan a Millonarios y a Santa Fe, con respecto a El Campín

Para nadie es un secreto que el gramado del máximo escenario de la capital de Colombia necesita de un mantenimiento tras el difícil remate de año que junto a la cantidad de partidos, conciertos y lluvia. De inmediato a penas se terminó la competencia para Millonarios y Santa Fe, desde el IDRD iniciaron un plan de refacción que tomará un tiempo extendido para volver a tener el gramado que ha caracterizado a El Campín como uno de los mejores estadios del país.

Luego de que trascendió una información en la que supuestamente no se podría usar el 'coloso de la 57' hasta el mes de marzo, la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Blanca Durán, tuvo que salir a aclarar cómo será realmente el operativo y dando una novedad alentadora para 'embajadores' y 'cardenales' quienes sí podrán hacer uso del estadio que consideran como 'casa'.

“La idea es que en enero comienza el Sudamericano Sub-20 allí en El Campín, empezaría hasta febrero y de febrero a marzo haría un descanso nuevamente para que comencemos con todas las fechas del campeonato nacional”, expresó de entrada.

Asimismo, dio mayores indicios sobre el proceso que tendrá el gramado, “en este diciembre vamos a tener la cancha con todo el mantenimiento para que en enero podamos empezar nuestro Sudamericano sub-20, un gran evento para la ciudad y para el fútbol colombiano. También tendremos el fútbol nacional con todas las temporadas del 2023, que tendrá disponibilidad completa del escenario de El Campín y que obviamente vamos a tener en las mejores condiciones para que los equipos bogotanos puedan disfrutar de este escenario, y puedan competir en las mejores condiciones”.

Millonarios contra Santa Fe, en El Campín, en la Liga Cortesía de Dimayor

Y agregó, “lo que estamos haciendo ahorita es dejar descansar la grama y hacerle todo el mantenimiento, la lluvia hizo que la tierra absorbiera demasiada agua, ni siquiera los sistemas de drenaje que tenemos y que están funcionando bien fueron suficientes para la cantidad de agua que recibió la grama. Estamos dejándola descansar y hacemos un tratamiento agronómico, se le está haciendo todo el tratamiento con abonos”.

Así las cosas, según esta nueva información, todo parece indicar que no habrá problema alguno para Millonarios ni para Santa Fe en lo que será el inicio del primer semestre del fútbol colombiano, que tendrá inicio a partir del 25 de enero, según informó la Dimayor. No obstante, solo el tiempo dirá como evoluciona el gramado y qué medidas tendrán que llevar a cabo las directivas de ambos clubes en cuestión de no poder usar El Campín.