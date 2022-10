Ignacio Martán: "Era el año más fácil, donde menos se podía descender, cometimos muchos errores"

Cortuluá perdió el pasado domingo frente a Deportes Tolima la categoría. A partir del próximo año, el 2023, el equipo será un nuevo miembro del Torneo del ascenso. En las últimas horas en el programa 'Blog Deportivo', de Blu Radio', dialogaron con el presidente del club, Óscar Ignacio Martán, quien se mostró completamente afligido por perder la categoría.

"Triste, porque era el año más fácil, donde menos se podía descender, era un año donde el promedio favorecía al Unión Magdalena y al Cortuluá, Magdalena hizo su trabajo y Cortuluá no lo hizo, cometió muchos errores de manera individual y tristemente estamos en el descenso; no lo esperábamos. Creo que teníamos un equipo competitivo, pero al final cometimos muchos errores en casi todos los partidos, hicimos los goles que no hizo el rival. Da tristeza, hay que corregir, hay que echar para delante", dijo de entrada el máximo dirigente del club a la mesa de periodistas.

Desde su descenso, Cortuluá está pensando en buscar una nueva sede deportiva, hay una opción latente: Yumbo y ante esto, Óscar Ignacio Martán respondió lo siguiente:

"Estamos hablando del tema de Yumbo, es un alcalde al que le gusta el deporte, nos acercamos a él por el tema del fútbol femenino y empezamos a trabajar de otros temas. La iluminación que no tenía en toda su historia, lo hizo en dos meses en su propio estadio, tiene cancha sintética alterna, donde nos está brindado garantías para construir una sede administrativa y deportiva, pero hasta que las cosas no se firmen no se puede decir que es una realidad".

Qué tanto influyó la salida de Luis Carlos Ruiz

"Ese es un punto fuerte, no le puedo echar la culpa a él, nos hizo mucho daño su salida, nosotros confiábamos en que él iba a continuar, habíamos hecho un esfuerzo económico por sostenerlo, pero, como siempre, apareció, como siempre, un equipo poderoso y se lo lleva. Son equipos muy competitivos, con la salida de él, prácticamente, casi que perdimos el rumbo en la parte de adelante".

Si es Yumbo o Buga, la posible nueva sede del equipo...

"De momento, el alcalde de yumbo es el que está comprometido, hemos tenido bastantes acercamientos, es la ciudad industrial del Valle del Cauca, tiene muchas empresas que alguno podrá ayudar en el patrocinio de Cortuluá; estamos comprometidos en tener espacios competitivos, é está comprometido con mejorar el estadio, que tenga más capacidad para los espectadores; es un alcalde futbolero".

Cambiaría el nombre del equipo, de Cortuluá

"Eso será lo último, primero pensemos en la posibilidad de que sea real, si se llega a dar eso, sería algo como Empresariales Fútbol club, algo que tenga que ver con la ciudad de Yumbo".

Otras declaraciones:

¿Qué pasará con la sede deportiva?

"Eso es lo que duele porque ahí teníamos la categoría menores y el equipo profesional. Precisamente esa es una de las cosas que tendríamos qué concretar, el tema del traslado, si en término de un año ya tenemos algo construido para darle garantías a los jugadores. He sido crítico de estos traslados, pero si no hay ese apoyo, no hay más alternativas. Nosotros no tenemos iluminación, pero si nos hubieran programado a las seis, hubiéramos que tener que buscar otros escenarios".

Los motivos del descenso...temas de arbitraje

"Me gusta su pregunta, porque yo digo que en años anteriores descendimos por amaños de partidos y temas de arbitrajes, lo denuncié ante la Fiscalía a algunos jugadores, pero no pasó nada. Pero este año no me voy a escudar en el tema de arbitrajes, para mí nos equivocamos, pero no me voy a escudar allí, los culpables somos nosotros, soy la cabeza del grupo, el responsable de los jugadores que contrato, no tienen responsabilidad en el tema del descenso".

Sobre Alexis Castillo Manyoma

"Siempre somos vendedores de jugadores, pero este año no ha sido nuestro mejor año en ventas. Está lo de Manyoma, hemos manejado muchas alternativas, esperamos que de aquí a diciembre suceda alguna seria, porque una de las opciones para que el Cortuluá suscita es la venta de jugadores".