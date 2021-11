Imagen de frustración y desesperación de Juan Carlos Osorio, tras derrota del América, se hace viral

América de Cali vive una complicada situación. Luego de 18 jornadas en la Liga colombiana II-2021, se ubica en el puesto 12, con 23 puntos, a tres unidades del octavo, Envigado. Razón por la que la continuidad de Juan Carlos Osorio peligra.

De hecho, en un comunicado oficial, el club aclaró que si no se clasifica a los cuadrangulares finales, el técnico risaraldense no continuará. Por eso, sus reacciones de frustración, desesperación y demás no se han hecho esperar.

Este sábado, luego de la derrota 2-1 contra La Equidad, en el estadio Metropolitano de Techo, el estratega protagonizó varios gestos que dieron de qué hablar en redes sociales y se hicieron virales.

Una nueva dura derrota del América, que complica su clasificación a los ocho. Y la cara de Juan Carlos Osorio, desde los palcos, es fuerte. Qué momento vive su carrera. #golesendirecto pic.twitter.com/VerBrUvNQX — Goles en Directo (@golesendir_) November 7, 2021

Esta es la imagen del profesor Juan Carlos Osorio, en este momento América pierde 2-0 ante Equidad.



📸: @Sebas_XIX pic.twitter.com/Z0cOHpoo5C — Minuto De Adición (@minutodeadicio_) November 6, 2021

Juan Carlos Osorio, acompañado por el presidente del equipo, completamente enojado en una de las cabinas del Estadio de Techo tras el segundo gol de La Equidad. pic.twitter.com/eASbx1jENF — Sergio Briceño (@S_Briceno11) November 6, 2021

El próximo compromiso del América de Cali será frente al Deportivo Pasto, el sábado 13 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero, a las 6:05 de la noche. Allí, no tiene más alternativa que ganar.