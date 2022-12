Inconformes con el manejo del club, hinchas de Nacional advierten que protestarán en las calles

Con una carta abierta dirigida a los directivos del cuadro antioqueño, sus seguidores mostraron el inconformismo por la actualidad del equipo

“A los ojos de la hinchada, Nacional parece tener una venganza contra todos los que construyeron la época más gloriosa del club. Pareciera que ganar les duele, que les molestara que ganáramos tanto y se están esforzando por volver a las épocas en que solo ganábamos cada 5 años un título”, dice uno de los apartes de la carta que la barra Los Del Sur, la más representativa del cuadro paisa, dirigida a los dirigentes.

Y es que, a la salida de Franco Armani, la posible marcha de Macnelly Torres, sumado al segundo semestre de 2017, los seguidores de Nacional están ansiosos por buenas noticias y hasta el momento, más allá de la llegada de un entrenador de categoría como Jorge Almirón, no han tenido motivo para ilusionarse.

De hecho, se pensó en su momento que el anunció del regreso de Giovanni Moreno iba a ser el punto de partida para grandes cosas en Nacional, pero en los últimos días se conoció que el jugador podría no llegar a vestir la camiseta verde de nuevo.

Inclusive, según la misma barra, en su escrito asegura que ‘Gio’ no llegará al cuadro paisa. “Nacional, que tiene por política sólo anunciar jugadores ya confirmados, anuncia el regreso de un gran jugador como Giovanni Moreno, noticia que llena de felicidad a la hinchada, pero una semana más tarde nos damos cuenta, por él mismo, no solo que no viene, sino que nunca fue un hecho cumplido. No se había firmado ningún papel”, señalan.

En otro de los apartes, se evidencia el descontento por la permanencia de jugadores como el español Gorka Elustondo, Edwin Velasco y Jhon Mosquera. Asimismo, la ida de Armani, según el escrito, se da por el descontento del argentino con los directivos, “pues él nos manifestó sentirse irrespetado por la dirigencia del club después de habernos asegurado su permanencia eterna”.

Sin embargo, en la carta de despedida del portero señala el gran esfuerzo que hicieron los dirigentes para su permanencia. “Agradecer al gran presidente, Señor Andrés Botero, quien se ha desvivido por convencerme para que cambie de idea, así como a Víctor Marulanda y a toda la gente de la Junta”, expreso Armani en su momento.

Finalmente, la barra concluye la misiva convocando a los demás hinchas a estar pendientes para de manera pacífica “movilizarnos públicamente en la calle”, acompañado con frases como “con está hinchada no se juega” y “respeten a la hinchada”.