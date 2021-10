Partido lleno de emociones en el estadio Atanasio Girardot. Independiente Medellín, con doblete de Agustín Vuletich, igualó 2-2 frente al Deportes Tolima, para quien anotó Juan Fernando Caicedo y Gustavo Adrián Ramírez.

Desde el pitazo inicial, ambos equipos saltaron a la cancha con la intención de abrir el marcador. El primer en pegar fue Juan Fernando Caicedo. Fiesta en el banquillo del conjunto 'pijao', que estaba dando el gran 'batacazo'.

Sin embargo, el equipo de Julio Comesaña reaccionó y logró el empate rápidamente. Al 38', apareció el referente de área, Agustín Vuletich. El delantero logró el empate 1-1 parcial, devolviéndole la ilusión a su hinchada.

Ninguno bajó la guardia y todo continuó igual, buscando el área contrario. Hasta que llegó la polémica del encuentro, que ha dado de qué hablar y generó una enorme molestia en más de uno.

Germán Gutiérrez se proyectó por la banda izquierda y, en su salida, el balón parece haberse desbordado. Sin embargo, el árbitro dio continuidad y todo terminó en el segundo tanto de Medellín y el doblete de Vuletich.

Eso sí, los reclamos no se hicieron esperar por parte del Deportes Tolima y es que, aparentemente, la pelota sí salió. No obstante, nada cambió, ya que no había VAR y se convalidó la anotación.

Publicidad

Todo parecía ser victoria del Independiente Medellín, pero faltaba una emoción más. Luego de un grosero error en la defensa, Gustavo Adrián Ramírez aprovechó y decretó el 2-2, al minuto 93.

Con este resultado, el 'poderoso' se sembró en el décimo puesto, con 20 unidades, a dos de Jaguares, octavo; mientras que el 'vinotinto y oro' llegó a 28 unidades, tercero en la tabla de posiciones.

El próximo compromiso de Medellín será frente a Alianza Petrolera, el martes 26 de octubre. Tolima medirá fuerzas contra América de Cali, el jueves 28 de octubre, a las 8:10 de la noche.