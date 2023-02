Independiente Medellín y un duro reto en liga, frente a un América de Cali que llega fuerte

El primer semestre del fútbol colombiano del 2023 sigue cogiendo forma. Este sábado continúa la quinta jornada del rentado local con un atractivo compromiso que se robará todas las miradas a partir de las 4:10 p.m. El Independiente Medellín buscará su primera victoria en el certamen, frente al América de Cali, que se ha mostrado como uno de los equipos más fuertes de esta nueva temporada.

Si bien el equipo dirigido por David González es el actual subcampeón, no ha podido revalidar su buen momento en la presente campaña, en la que luego de cuatro fechas no conoce lo que es sumar de a tres puntos. El conjunto 'poderoso' fue uno de los equipos que mejor se reforzó, no obstante, los resultados no los han acompañado y en lo que llevan han sumado tan solo dos puntos, tras dos empates y dos derrotas.

Más allá de ello, esperan que este sábado en el Atanasio Girardot puedan darle vuelta a los malos resultados y empezar a coger la senda de la victoria que les permita nuevamente ser protagonistas en el rentado local, así como lo hicieron en la temporada pasada.

Pero el conjunto paisa no tendrá una tarea fácil, pues deberá medir fuerzas contra uno de los mejores equipos de lo corrido de la liga del fútbol colombiano 2023-I, el América de Cali.

Los dirigidos por Alexandre Guimaraes llegan en un buen momento a la capital antioqueña. Luego de sus primeros cuatro compromisos han podido sumar siete puntos, tras dos victorias, un empate y una derrota.

Además de estar en la cuarta posición, el equipo 'escarlata' es el más goleador con 10 tantos, lo que significa que han marcado en promedio 2.5 goles por encuentro.

Así las cosas, luego del empate 1-1 frente a La Equidad en condición de local, los 'diablos rojos' esperan volver al camino de la victoria y por eso mismo convocaron a sus mejores hombres. De hecho cuentan una vez más con su gran referente y líder Adrián Ramos, quien se recuperó y podrá ser tenido en cuenta por el entrenador para este lindo compromiso de rojos.

Más allá de todo lo anterior, y aunque las estadísticas están para romperse, el Independiente Medellín espera seguir validando su superioridad frente al América, en este duelo que se disputará en el Atanasio Girardot. Y es que de los últimos 10 compromisos, que han disputado el 'poderoso de la montaña' y los 'diablos rojos', ocho han sido victorias para los paisas, una para los caleños y un empate.

De hecho, el último triunfo de los 'escarlatas' en condición de visitante frente al DIM, fue el 12 de abril del 2009, en lo que fue un duelo válido por la jornada 11 de la liga del fútbol colombiano. En aquella oportunidad marcó Carlos Hidalgo para los locales, y Jhon Valencia, Wilson Morelo y Víctor Cortés para la visita.