"Infantil e irresponsable": así tildaron la expulsión de Álvaro Montero en el juego de Tolima y Cali

Este fin de semana, en el marco del partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, Álvaro Montero protagonizó una de las escenas más criticadas de la décima jornada de la Liga colombiana II-2021.

Cuando transcurría el minuto 68, en el estadio Manuel Murillo Toro y el marcador iba 1-1, el guardameta tuvo una airada reacción, tras un encontrón con el zaguero extranjero, Hernán Menosse.

El arquero del conjunto 'pijao' metió un pique desde su área para empujarlo, casi sobre la mitad de la cancha y ante la mirada del árbitro Wander Mosquera, quien no dudó en expulsarlo. En la misma discusión, también echaron a Jorge Marsiglia.

Pero no quedó ahí. A la espera de la decisión de Dimayor, si impondrá o no una fuerte sanción, las redes sociales no perdonaron y varias personas se pronunciaron, señalando a Álvaro Montero.

📝 #ElDato



🧤 Álvaro Montero y una infantil expulsión: El golero, 🏆 campeón con DEPORTES TOLIMA, vio su primera 🔴 roja en la A



👉https://t.co/clsk2j4ngv



¿OPINIONES? 🤔 — El Rincón del Vinotinto ⭐️⭐️⭐️ (@rinconvinotinto) September 20, 2021

El árbitro decide expulsar a Jorge Marsiglia y a Álvaro Montero. Al defensor canterano no le quito responsabilidad, pero apenas está empezando, lo de Álvaro Montero es nefasto todo un arquero de Selección Colombia y haciendo esas tonterías, que comportamiento tan inmaduro. — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) September 19, 2021

¿Qué necesidad tenia Alvaro Montero de hacer eso? Infantil. Y Marsiglia a posar de guapo 🥴🤦🏽‍♂️ — Diego Alejandro Osorio (@DiegoOsorioKPA) September 19, 2021

@cdtolima Alvaro Montero, por dios que falta de experiencia 🤡 — Juan Jose Arias (@JuanJos81290487) September 19, 2021

Lo de Álvaro Montero es totalmente innecesario, y Marsiglia responde casi de la misma manera, insólitas las expulsiones y lo trágico de este partido desde lesiones de 2 tipos hasta rojas. — Colombia Analytics (@colanalytics_) September 19, 2021