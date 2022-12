Ismael Rescalvo: “Ni con once ni con diez Rionegro fue mejor”

El técnico de Independiente Medellín rescató la entrega de su plantel, que este sábado cayó por 2-0 en su visita a las ‘Águilas’, en el partido correspondiente a la fecha cinco del fútbol colombiano.

Pese a perder su invicto y dejar abierta la posibilidad de que le quiten el liderato, el timonel rojo valoró lo que hicieron sus futbolistas en el campo de juego.

Publicidad

Lea acá: ¿Quiénes son los jugadores fijos de la Selección Colombia para el Mundial de Rusia?

“Nunca bajamos los brazos y luchamos hasta el último minuto, no encontramos la comodidad para elaborar jugadas, tuvimos algunas opciones en el primer tiempo, pero la única que tuvo el rival en el primer tiempo fue gol”, aseguró Rescalvo en rueda de prensa tras el compromiso.

Vea acá: Rafael Robayo es protagonista en redes por video viral

Sobre las expulsiones de Didier Moreno y Leonardo Castro, indicó que “ni con once ni con diez Rionegro fue mejor”, al mismo tiempo que informó que Germán Ezequiel Cano ha tenido molestias y no se encuentra al 100 %, situación por la que no fue titular.