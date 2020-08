Israel Escalante: "Yo quiero ser parte de la historia grande del Medellín"

Vista Linda es un barrio humilde de la ciudad de Resistencias, capital de la provincia del Chaco, en Argentina. Como en cualquier localidad así del país ‘gaucho’ solo existen dos salidas para los más chicos de salir adelante: ser un gran estudiante y trabajar para luego tener una oportunidad en alguna universidad, o sobresalir en los múltiples potreros chaqueños jugando a la pelota.

En lo segundo, desde muy niño Israel Escalante fue figura. Él sabía de sus condiciones para eludir rivales a gran velocidad y patear el balón, que por su mente no pasaba ni estudiar ni trabajar, lo que él quería hacer era jugar fútbol hasta que las piernas no le den más.

En sus primeros años de infancia, su país y el continente entero, veían cómo Boca Juniors se convertía en el amo y señor del fútbol sudamericano, y también del fútbol mundial. Sentado, frente al televisor viendo cada conquista ‘xeneize’ se enamoró del azul y oro, y soñó con ser uno de esos jugadores campeones en un futuro.

Cada fin de semana viajaba 20 km desde Resistencias hasta Corrientes, donde jugaba en una filial de Boca. A los 13 años, unos ojeadores del club fueron a ver qué joya podrían pescar para las inferiores, y sin mucho dudar, se llevaron a Escalante. En su entrenamiento de prueba impresionó y lo aceptaron de inmediato. Ingresó a la novena división y desde ahí pasó en todas hasta llegar a la reserva.

A inicio de año su anhelo era llegar en junio a la primera y tener una oportunidad en el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, sin embargo la pandemia y una llamada inesperada, le cambiaron los planes. “Te vas a Independiente Medellín, de Colombia”, le dijeron.

El talentoso extremo zurdo de 21 años empacó las maletas sin dudarlo y emprendió su viaje, no sin antes firmar su primer contrato como profesional con el ‘xeneize’ hasta 2023. Sin haber debutado profesionalmente, ya Israel Escalante llega al segundo equipo grande de su carrera con un contrato a préstamo por un año y medio, hasta diciembre de 2021, con opción de compra y con el sueño debajo del brazo de hacer historia en el ‘Equipo del Pueblo’.

¿Cómo se da su paso al DIM

“Yo estaba en mi casa y me llamaron de Boca a decirme que me iba de préstamo a un equipo en Colombia. Lo primero que les dije es que yo iba dependiendo de qué equipo era, y bueno, cuando me dijeron que se trataba del Medellín, obvio que no dudé porque es un equipo grande. Gracias a Dios estoy ahora en este club hermoso”.

Que conocía del DIM?

“La verdad es que conozco muchos equipos colombianos y sé que el DIM es uno de los grandes. Además también tenía ganas de venir a conocer Colombia porque es un país hermoso y bueno, se dio la situación de estar acá.

Cómo han sido sus primeros días en el club?

“He estado tranquilo, la gente ha sido muy amable conmigo. Todos los profes, Aldo (Bobadilla) también. Tuve la posibilidad de charlar con él y me trató muy bien. La verdad que el trato de todas las personas ha sido increíble, no me esperaba esto. Estoy muy contento”

¿Qué ha hablado con el profesor Aldo Bobadilla?

"Estuvo muy buena esa charla. Me dijo que me sienta como en casa. Que soy un refuerzo para el Medellín y nada, estoy tranquilo porque sé que él me tiene confianza y no lo voy a defraudar. Si bien futbolísticamente no hablamos nada, porque la charla fue muy corta, pero en ese poco tiempo que hablamos hubo una gran conexión y nos llevamos muy bien".

Cuéntenos quien es Israel Escalante y qué le puede dar al DIM.

“Más que nada sé lo quiero. Estoy convencido de que quiero ganar cosas con este club. Voy a hacer todo lo posible, trataré de dejar el alma. Quiero ser parte de la historia grande del club. Sé de mis condiciones. Obviamente sé del lugar en el que me encuentro, así que nada, con la ayuda de Dios todo se puede y sé que vamos a salir campeones, no tengo dudas”.

¿Cuáles son sus cualidades como jugador y cuál es su posición favorita?

“Yo soy extremo. Juego de once (extremo por derecha) o de siete (extremo por izquierda), pero me gusta más jugar de once. Si juego de nueve, sería de doble nueve, porque sólo yo como delantero de área no me gusta”.

¿Cómo venía jugando usted en las inferiores de Boca?

“Siempre de once, aunque había un entrenador que aveces me ponía de nueve o de siete. Pero la mayoría de veces jugué de extremo por derecha y ya estoy acostumbrado a esa posición”.

Antes de salir de Argentina, usted firmó su primer contrato profesional con Boca. Con este panorama ¿Cuáles son sus expectativas en el Medellín? ¿Piensa tener minutos y luego volver a Boca o quedarse acá para hacer historia como dijo ahorita o prefiere vivir el día a día?

“Vivir el día a día, obviamente. Yo quiero ser parte de la historia del DIM y después veré Dios qué hace con mi futuro. Todavía no sé, esto recién empieza y todavía no quiero pensar en qué va a pasa después. Yo lo que quiero es concentrarme en jugar y debutar acá. Jugar Libertadores, jugar la Liga y la verdad que estoy 100% concentrado en este club”.

Usted llega muy joven a Boca, a los 13 años, y hace todas las inferiores allí. Cuéntenos sobre su paso por el ‘xeneize’.

“Sí, yo llegué a esa edad, a los 13, a novena división. Hice todas las inferiores ahí y hasta reservas. Estuve un par de años en esa categoría y bueno, llegué acá”.

Terminada su etapa en reserva ¿Su meta era ganarse un lugar en el equipo dirigido por Miguel Russo o buscar un préstamo para ganar experiencia?

“Obvio, yo siempre confié en que después de la cuarentena iba a tener una oportunidad en primera, pero bueno, salió esta oferta, que también es de un club grande, entonces la agarré para tener rodaje, para tener más partidos y estoy contento por esta oportunidad que me han dado los profes, el dueño del equipo, el presidente, y todos para llegar al Medellín, y se los voy a agradecer en la cancha”.

Para los hinchas del DIM, fue emocionante ver esa foto suya con Frank Fabra antes de partir de Buenos Aires ¿Cómo entabló esa amistad?

“Nos conocemos bastante porque yo ya he entrenado con primera y pues por ende con él, entonces ahí nos hemos charlado. Él vive cerca del aeropuerto entonces cuando supo sobre mi paso a este equipo, me habló para contarme un poco acerca del DIM. La verdad que él es una muy buena persona y nada, se dio así no más, me habló, fue y nos despedimos ahí, nada más”.

¿Qué le dijo él del Medellín o usted que le preguntó?

“Sobre todo le pregunté del equipo. También le pregunté sobre la ciudad y me dijo con ese tono con el que hablan ustedes: ‘Papi, vas a una de las mejores ciudades de Colombia, así que tranquilo’”(Risas).

¿Habló con Miguel Russo para venir a Colombia?

“No, la verdad que no. Este año si entrené un par de veces con el primer equipo pero no tuve la oportunidad de charlar con él. Justo me agarró la cuarentena también y no pude hacerlo”.

De lo que ha podido ver de los jugadores colombianos de Boca con los que usted ha entrenado ¿Cuál es la cualidad del futbolista de nuestro país que más le llama la atención?

“Sin duda la potencia. Sebastián Villa es uno de mis referentes y él tiene mucho de eso y demasiado velocidad. El jugador colombiano es muy fuerte y tiene mucha calidad, eso no te lo voy a negar. Tiene demasiada técnica. Nosotros en Argentina decimos: 'Uf ¡Qué calidad tienen estos!'. Fabra es otro jugadorazo. Jorman (Campuzano) también es muy bueno y Sebastián Pérez es otro con bastante calidad. (Edwin) Cardona también me gustaba bastante y ¡Uf! la verdad es que era un mago”.

¿Qué expectativa tiene en el fútbol colombiano y qué le puede aportar a usted como jugador?

“Yo creo que mucho, sobre todo experiencia porque uno no sabe dónde le va a tocar jugar después, si voy a seguir mi carrera acá o no sé. Más que nada, estoy contentísimo de llegar al club, sé que me van a sacar todas mis cuales. Todavía hay algunas que por ahí no las conozco y el profe o alguien me las saca. Ese es un gran desafío y estoy mu contento de estar acá”.

Colombianos referentes en Boca ¿Piensa hacer lo propio en DIM?

“Obvio, uno viene siempre viene con ese sueño de marcar historia. Espero que el día de mañana pueda hacer eso en este club. Ganar algunas copas y clasificar a la próxima ronda de la Libertadores”.

De pronto hay mucho escepticismo con su fichaje por su edad y porque aún no ha debutado profesionalmente, ¿Pero el plus que puede tener Israel Escalante podría ser el de haber sido formado en una cantera tan rica como la de Boca Juniors?

"¡Si, obvio! Siempre lo dije, para mí Boca tiene una de las canteras más grande de América o del mundo. He visto muchos jugadores ahora profesionales que han pasado por ahí y son increíbles. Aunque para mi eso no tiene nada que ver en este momento. Esta es otra historia para mi, es un nuevo capítulo, así que voy a dar todo de mi para conseguir algo grande en este país".

¿Mira con ansiedad ese duelo del 24 de septiembre entre Boca y Medellín por Copa Libertadores?

"La verdad que si. Ojalá me toque jugar porque sería lindo y a la vez muy raro, ¿No? Pero sería sería muy lindo enfrentarse a un club tan grande y bueno, la verdad que estoy esperando a ver qué pasa".

