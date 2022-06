Iván 'Champeta' Velásquez: "Mi corazón dicta que Deportes Tolima es la prioridad"

Atlético Nacional y Deportes Tolima, han contado con grandes jugadores en sus filas a lo largo de su historia. Iván 'champeta' Velásquez fue uno de esos que militó en ambos clubes, y en una entrevista para 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', reveló algunos detalles de su vida profesional y sus pensamientos acerca de la gran final del fútbol colombiano.

'Champeta', reveló que actualmente es director técnico de la categoría sub-20 de Deportes Tolima, lo que dio indicios de cuál equipo apoya en la final de la Liga I 2022, en el que los 'pijaos' fueron vencidos por Atlético Nacional en el partido de ida, jugado en el Atanasio Girardot.

Velásquez confía en una remontada del Deportes Tolima y reveló las claves del encuentro, según su propia experiencia: "Primero hay que tener claro que lo que pasó, ya pasó. En base a eso, hay que salir a construir una historia nueva, a partir de lo que se tiene a favor y lo que se tiene en contra, como un resultado de 2 goles en contra"

"Lo que se tiene a favor es que se jugará en la ciudad, junto a la hinchada que va a llenar el estadio. Tolima tiene buenos jugadores y deben tener una gran motivación para lo que quieren, lo que se busca, que es, al menos; emparejar la serie", mencionó Iván Velásquez.

El exjugador, también habló sobre el afán de revertir el resultado y de cómo evitar que eso influya en la precisión del jugador: "Ahí entra la importancia del jugador maduro, del jugador que ya ha jugado finales y partidos internacionales. Hay que entrar con una intensidad propia que el partido requiere, de ir a buscar el resultado, pero también hay que mantener un equilibrio físico y mental de que no se puede recibir ningún gol. Eso es algo que el Tolima entiende"

"Al inicio del juego, veremos un equipo con mucho vértigo y muy físico, buscando siempre querer entrar a competirle a Atlético Nacional con mucho fútbol, porque Tolima lo tiene. No creo que a los jugadores que tiene, les vaya a pesar el partido", declaró Velásquez.

'Champeta' también reveló el equipo en el que disfrutó su mejor etapa y al que más cariño le tuvo durante su carrera deportiva, que terminó en 2013, con el club de Los Caimanes, en Perú.

"Tengo muy buenos recuerdos. Tolima es el club que me recluta, me lleva a varios equipos, y es donde realmente empieza mi historia. Es el equipo que me da primera oportunidad. De ahí salto a Nacional, por una buena campaña que realicé, y ahí tuve buenas temporadas", declaró el exjugador.

"Tengo un sentimiento grande por Nacional también, porque ahí estuve en buen nivel y realicé muy buenos partidos. Hoy en día, creo que tengo que ser consecuente, y a todo lo que genera Deportes Tolima le tengo mucho agradecimiento. Mi corazón hoy dice que Tolima es la prioridad", mencionó Velásquez.

El exjugador oriundo de Cartagena, tenía como una de sus principales características, su pegada fuerte y sus goles de media distancia, como el anotado por Yerson Candelo para Atlético Nacional en el partido de ida de la final de la Liga de Colombia.

"Recuerdo uno de mis goles cuando jugué en Argentina, uno de ellos fue contra Vélez. Ese fue en mi debut. Creo que le pegué desde los 45 metros. Yo veo que Candelo tuvo una buena lectura, y después tuvo la técnica y la potencia necesaria para poner la pelota donde la puso. Fue un golazo", concluyó Iván Velásquez.

¿Cómo quedó el partido de ida de la final de la Liga I 2022, entre Atlético Nacional y Tolima?

En el primer duelo disputado en el estadio Atanasio Girardot, los 'verdolagas' consiguieron una victoria de 3-1 sobre Deportes Tolima, ventaja cómoda para el partido de vuelta que se disputará este domingo en el Manuel Murillo Toro, en la definición del fútbol colombiano.