Iván Duque: “Llevo el fútbol en las venas, soy el presidente más futbolero que ha tenido Colombia”

El primer mandatario de los colombianos volvió a referirse a la posibilidad de la vuelta del balompié nacional. Ratificó además que, en caso de regresar, se hará con partidos a puerta cerrada.

La experiencia de Bundesliga será crucial para el posible regreso del fútbol profesional colombiano. Así lo aseguró este viernes el propio presidente de la Nación, Iván Duque.

"Yo dije hace unas semanas que no me iba a poner a especular y a hablar de lo que no sé. Yo soy futbolero a morir. Diría que soy el presidente más futbolero que ha tenido Colombia, porque lo llevo en las venas. Yo le dije al ministro de Salud, Fernando Ruiz, que el tema del deporte es muy importante, pero que tocaba tener cuidado porque en el caso del fútbol es un deporte de mucho contacto. Hemos visto que la Bundesliga se va a reanudar y eso es un referente”, afirmó en entrevista con ‘Mi Oriente’.

"Estamos trabajando con el Ministerio de Salud y mirando las experiencias de otros países. El ministro del deporte, Ernesto Lucena, ha venidos hablando con los clubes y con Conmebol. Yo le pedí que mirara muy bien la experiencia de la Bundesliga y que miráramos cómo iban los protocolos con la Liga en España”, complementó.

Sin embargo, Duque volvió a ser enfático que, por lo menos en lo que resta de este año, los partidos no podrán contar con público. “Tenemos que mirar las directrices de FIFA y Conmebol, también ser creativos y buscar esquemas que permitan reanudar el fútbol a puerta cerrada y darle la posibilidad a la ciudadanía de disfrutarlo a través de los medios".

El primer mandatario de los colombianos, finalmente terminó explicando que su amor por el fútbol se debe gracias al América de Cali y a su padre, quien fue futbolista.

"Mi papá nació en Gómez Plata, Antioquia, y alcanzó a jugar profesional en Incas, una reserva de Independiente Medellín. En esa época gloriosa del ‘Charro’ Moreno. El resto de la familia era hincha de Atlético Nacional. Pero un día vino a jugar América contra Millonarios en Bogotá, ganó y así fue como me hice hincha de América".