Iván René Valenciano: “Hay sospecha de uno y dos jugadores del Junior que tienen coronavirus”

El exfutbolista afirmó que dos futbolistas del plantel del equipo ‘tiburón’ tienen el COVID-19 y que no son sospechas, justo cuando se descartó el positivo de Jorge Jesús, DT de Flamengo..

Iván René Valenciano señaló en el programa ‘ESPN Radio Colombia’ que dos jugadores del Junior tienen coronavirus.

“Es complicada la situación porque alguien me comunicó que Teófilo Gutiérrez tenía cuadro gripal, pero dos jugadores de Junior tienen problemas de coronavirus, nombres no me dieron, pero me dijeron que hay dos contagiados”, afirmó.

Además, Valenciano dijo que no son simples sospechas y solo faltaría la confirmación oficial del equipo.

“Hay que esperar que el club oficialice el parte médico, a todos se les hicieron exámenes, hay sospecha de uno, pero ya hay dos positivos”, aseveró.

Irresponsable comentario de Iván Valenciano al afirmar en un programa de televisión que 2 jugadores del Junior están contagiados con el Coronavirus.

La única fuente autorizada para confirmar casos del Covid-19 es @minsaludcol

Quedamos atentos a la información oficial. pic.twitter.com/MFHz7q8spP — Impacto News (@ImpactoNewsCol) March 19, 2020

