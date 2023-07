Iván Valenciano pidió la salida de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez como DT del Junior

Toda una tormenta se armó en las cercanías del Junior de Barranquilla después de la caída por un marcador de 4-3 frente a Cúcuta Deportivo, de la Primera B, en la fase de octavos de final de la Copa Colombia. En el partido realizado en el estadio General Santander se volvieron a observar algunos vacíos en defensa y también en ataque, hechos que impidieron obtener un resultado positivo en el duelo de ida, del segundo torneo en importancia del fútbol profesional colombiano.

Ante ese resultado adverso, en la ciudad de Barranquilla los medios han criticado al equipo y especialmente a su entrenador Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien más allá de las derrotas (dos en Liga II y una en Copa) parece no tener autocrítica y terminó asegurando que el nivel de los clubes de la A y de B era parejo.

Para hablar de ese tema del tradicional equipo de la ciudad de Barranquilla, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' entrevistaron a Iván René Valenciano, quien fue un símbolo de Junior y que dejó recuerdos entre los fanáticos de los 'tiburones' por haber sido un goleador de reconocimiento en Colombia e incluso a nivel internacional.

"La verdad es que yo no le cargo nada a Junior, solamente digo las cosas que veo. Y antes de que me pregunten, creo que 'Bolillo' debe irse. Y todos porque no creó un equipo, no armó un equipo de acuerdo a la ideología de él y tiene buenos jugadores, de buen pie como Carlos Bacca, Pablo Rojas y otros más. Dejó ir a Juan Fernando Quintero, porque pensó que no le servía. Junior tiene una gran nómina, pero no tiene un gran entrenador", dijo Valenciano en primera instancia.

'El Gordo' Valenciano, quien se encuentra radicado en Estados Unidos ya hace un tiempo, también agregó que "me soprende lo que pasa con el 'profe' 'Bolillo' Gómez porque yo lo tuve en la Selección Colombia y Junior juega totalmente diferente a lo que es él. No tiene el primer pase, que ellos siempre han priorizado y eso es lo que Junior no tiene".

El barranquillero, de 51 años, siguió con voz crítica y apuntó que "me parece hoy que Junior es un equipo plano, que prioriza lo defensivo y no lo ofensivo".