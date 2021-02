Iván Vélez: “Me alegra que Ramos haga goles, cuando regresó le estaban dando 'como a las ratas'”

Iván Vélez , exjugador de América de Cali, se refirió este viernes sobre Adrián Ramos , delantero del cuadro 'escarlata', y contó a qué se dedica en la actualidad.

"Estoy en mi última fase de preparación de estudios, voy en octavo semestre de administración de empresas, estoy haciendo un máster en periodismo deportivo y con mi escuela de fútbol", inició Vélez en charla con GolCaracol.com.

Entre tanto, el exlateral derecho se refirió a Adrián Ramos, con quien compartió equipo entre el 2007 y 2009. "Era el goleador del equipo, era un muchacho muy humilde y sabia lo que quería, eso es lo que lo hacer verdaderamente diferente".

Además, Vélez dio su opinión sobre el bicampeón de la liga colombiana; sin embargo, reveló que el que fue dirigido por Alexandre Guimarães, en 2019 y que se coronó campeón le gustó más que el actual equipo 'escarlata', dirigido por el argentino Juan Cruz Real y que también levantó el titulo liguero.

"No esperaba que América saliera campeón, me gustaba más el de Guimarães, lograron hacer una conexión de grupo. Me alegra que Ramos haga goles, cuando regresó le estaban dando 'como las ratas'; ese es el mundo América, si estas bien eres el ídolo y si no, no vales nada".

Vea la entrevista completa de Iván Vélez: