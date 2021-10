Iván Vélez: "Osorio no puede perder la cabeza; tiene los argumentos para clasificar al América"

En América de Cali la situación es tensa; el equipo no despliega su mejor fútbol, los resultados no se están dando, perdieron la final de la Superliga contra Santa Fe, están por fuera del grupo de los ocho en la Liga y hasta los hinchas ya se manifestaron con violencia el pasado domingo, en el Pascual Guerrero, durante la derrota 0-2 contra Atlético Nacional.

Además, varios son los que piden la salida del técnico a cargo del 'escarlata', Juan Carlos Osorio, quien desde hace cinco partidos no conoce la victoria y la única condición para continuar al mando será luchar por un cupo a la segunda fase del rentado local, a falta de cuatro fechas para finalizar el 'todos contra todos', como apuntó un comunicado de prensa de los 'escarlatas', este martes.

Y es que para hablar de la crisis del elenco vallecaucano y su entrenador, Gol Caracol dialogó con el exfutbolista Iván Vélez, quien fue campeón con la camiseta del América en 2008 y, además, estuvo bajo la órdenes de Osorio en 2010, cuando coincidieron en Once Caldas.

¿Cómo analiza el presente del América de Cali?

"Es un tema muy complejo por la expectativa que se generaba con el 'profe' Juan; el hincha americano no tiene punto medio, quiere que esté arriba y más con la hoja de vida del entrenador que acaba de llegar a institución. En América no hay tiempo de espera, el hincha siempre va a querer que su equipo juegue bien, pero también tengo que salir a favor de Osorio, yo lo tuve de entrenador, conozco su metodología a pesar de que ha pasado tanto tiempo, los procesos de él demoran y es esa parte es donde entra ese conflicto".

¿Debe seguir Osorio como timonel del 'escarlata'?

"Yo creo en los procesos, no soy partidario de que a un entrenador se le tenga que sacar por los resultados, obviamente eso es lo que lo sostiene, pero la gran verdad es que Juan tiene la capacidad, jerarquía y todos los argumentos para llevar a América a estar dentro de los ocho, también es responsabilidad de los muchachos".

Iván, usted fue dirigido por el risaraldense, ¿Cómo es su manejo de grupo ante las adversidades?

"El manejo de grupo es excepcional, es un tipo que sabe lo que es un camerino, ha manejado jugadores de mucho prestigio a dónde ha ido".

¿Cuáles son los jugadores responsables que deben ayudar a América para salir de este bache deportivo?

"No me parece ético dar nombres, cada quien sabe cual es su rol. América es un club, con todo respeto, en donde no todo el mundo juega y cuando las 'papas' están calientes esa camiseta pesa 50 kilos. Ahí es donde el jugador demuestra la categoría y para qué está hecho".

¿Qué decir de las actitudes de Osorio? En la final de vuelta de la Superliga encaró al cuarto árbitro y realizó un gesto grosero contra la hinchada de Santa Fe

"Me extraña, se me hace muy confuso todo porque él es un tipo respetuoso en lo que yo lo conozco, es estudiado y para mí es un caballero, Osorio no puede perder la cabeza y menos en este momento".