Iván Vélez: “Uno después de un partido no duerme, yo me tomaba cinco pa’ la sed...”

Iván Vélez , exfutbolista vallecaucano, habló este viernes en GolCaracol.com sobre cómo vivió su paso por el fútbol, lo que más extraña y algunas intimidades de su vida, cuando era jugador profesional.

Iván Vélez: “Me alegra que Ramos haga goles, cuando regresó le estaban dando 'como a las ratas'”

“Varios técnicos que tuve me decían que saliera tras los juegos. Uno después del partido no duerme por la adrenalina, por el cansancio y es bastante complejo, a mí, generalmente, mi esposa me guardaba 5 ‘cervecitas’, cinco 'águilas'. Llegaba, me las tomaba y hasta me veía de nuevo mis partidos, por eso mi esposa se ponía brava”, reveló Vélez, quien jugó con América de Cali entre 2007 y 2009, en su primer ciclo.

“Yo le decía: ‘necesito tomarme 5 pa’ la sed'. a veces uno pasaba derecho y no dormía tras los partidos, como les decía anteriormente”, agregó el otro lateral que eligió a Diego Umaña como su padre futbolístico.

Entre tanto, Vélez, quien se retiró del balompié profesional con Orsomarso, en 2019, habló de lo que más extraña del fútbol.

¡A volar alto! Armando 'Piripi' Osma se estrenará con el Águila de El Salvador

Publicidad

“Lo que más extraño es el público, el actuar en finales y estar presente en ese tipo de partidos, en mi caso siempre quise estar y se me dieron grandes posibilidades en mi carrera, me acostumbre a jugar finales”, agregó el hombre natural de Palmira.

Finalmente, Iván Vélez no quiso ocultar su sentimiento hacia América de Cali y dejó en claro que le hubiera gustado abandonar al ‘escarlata’ de otra manera.

“América fue el club de mi vida, me dio un estatus a nivel nacional, vivo agradecido con el club, no fue la mejor salida, hubiese querido estar en otra situación. La verdad que América es el club de mis amores. También hay que agregar que en Junior pa´se muy buenos momentos, pese a que estando allá sufrí una grave lesión y murió mi mamá”, puntualizó el exfutbolista vallecaucano.

Vea la entrevista completa: