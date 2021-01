“Jader Valencia está más maduro, creo mucho en él y en sus habilidades. Tiene muchísimo que dar”

La futbolista Sofía Carvajal, jugadora de Oklahoma City de Estados Unidos, atendió a GolCaracol.com y habló sobre su carrera, de Jader Valencia , quien es su pareja y que actualmente milita en Millonarios y de Juan Esteban, su hermano, que ya hace parte del equipo profesional en el club ‘embajador’.

La joven delantera, quien ha vestido las camisetas de Independiente Santa Fe (Sub-17), Bogotá FC, Rose Stateus y actualmente defiende los colores de Oklahoma City, contó sobre cómo ha sido su experiencia en el fútbol de Estados Unidos, en donde también se forma como economista.

“En Estados Unidos estoy muy bien, siento que he mejorado muchísimos aspectos, tanto técnicos como físicos y eso aquí es muy importante. Llegué aquí a ganarme un puesto y he estado dando lo mejor de mí”, contó Sofía en charla con GolCaracol.com.

En cuanto a su futuro, la jugadora colombiana fue clara y expresó su deseo de continuar formándose como futbolista profesional.

“Estudio economía, mi idea es seguir jugando fútbol profesional cuando ya me gradúe, no sé si en Colombia, Estados Unidos o Europa, pero sí me gustaría mucho el 'Viejo' Continente”, añadió la jugadora colombiana.

Y es que propuestas no le han faltado a Sofía Carvajal; sin embargo, debido a sus estudios “no se ha podido hacer nada hasta que yo me gradúe de la universidad. Me han contactado de España y de Estados Unidos. Me gustaría jugar en Lyon o PSG , me parecen equipos grandísimos, mi gran sueño es jugar la Champions League”.

Por otro lado, la delantera habló del fútbol profesional femenino colombiano y felicitó a Independiente Santa Fe , reciente campeón de la liga y en donde Carvajal estuvo en la categoría Sub-17.

“Estoy muy feliz de que Santa Fe haya quedado campeón, yo estuve en en la categoría Sub-17. Santa Fe merecía ese título y me alegra que la liga está creciendo”, señaló la jugadora de Oklahoma City.

Entre tanto, Sofía habló de Jader Valencia, pareja del delantero de 21 años, quien regresó a Millonarios para este 2021, tras su primera experiencia en el fútbol europeo, donde militó en el Lens, de Francia.

“Cuando Jader llegó a Francia me contó de lo impresionado que estaba con los entrenamientos, a él le gustó demasiado como se trabajaba allá y tomó eso de ejemplo para seguir trabajando de la misma manera. Estoy muy feliz de que haya regresado a Millonarios”, indicó.

“Jader está más maduro, fuerte, con una gran mentalidad y sé que va a darlo todo por el equipo. Creo mucho en él, en todas sus habilidades, es muy joven y tiene muchísimo que dar”, añadió Carvajal sobre Valencia.

Finalmente, la delantera colombiana quiso expresar su felicidad de estar en un entorno futbolero, pues, tanto ella, como Jader Valencia, su pareja, y su hermano Juan Esteban Carvajal, quien se ganó un lugar en el equipo profesional de Millonarios, son futbolistas.

“También estoy muy feliz y contenta por mi hermano, firmó con el equipo profesional y es el más joven de la plantilla (clase 2003), él es delantero y me siento muy afortunada de tener esta familia futbolera, yo juego fútbol, mi hermano y mi novio también”.

Por: Santiago Ávila Bejarano/@avilasantiago09 , periodista de GolCaracol.com