Jader Valencia: “Yo llegue de Francia con hambre de gol y de triunfar y todo esto son frutos”

Jader Valencia durmió tranquilo y feliz por su gran aporte para que Millonarios se quedara con el clásico capitalino sobre Santa Fe, ya que fue al que le cometieron el penalti del empate y luego marcó el gol del triunfo.

Por ese motivo, este lunes, GolCaracol.com habló con el joven delantero, de 21 años, quien se encuentra motivado y “con hambre de gol y de triunfar”, como él mismo lo expresó en la charla con este portal.

Además, Valencia contó de cómo se está sintiendo en Millonarios, el apoyo y los conocimientos que tiene de los otros delanteros del plantel y hasta contó cómo vivió los minutos que estuvo en cancha en El Campín, en la noche de domingo.

Horas después de su actuación en el clásico capitalino, ¿qué sensaciones tiene?

“Estoy bien gracias a Dios, ando en casa muy feliz por la clasificación el gol y los puntos, hoy estamos descansando, ya mañana volvemos a entrenamientos. La verdad muy feliz, ayer después del partido estuve hablando un poco con mis papás, mi novia, sobre el partido, del apoyo que ellos me dan, ya toca pasar la página, nos toca Cali, es otra final y hay que ganar para seguir en esa racha positiva”.

¿Qué paso por su mente cuando le dijeron que entraba?

“Siempre estuvo muy concentrado calentando, nos hicieron el gol y todos quedamos en shock, y pues yo seguí apoyando, le decía a Maca, porque yo lo molesto mucho, le decía “dale animal, con toda”, ya después el profe Felipe Palmezano me dijo “hoy es tu noche, vas a entrar a solucionar el partido”, tenia eso en mi mente, lo que hablo con mis papás y mi novia y sabía que al entrar me iban a quedar una o dos oportunidades y tenía que concretarlas para ayudar”.

¿Qué indicaciones le dio Alberto Gamero al entrar?

“En la línea ya el profe me dijo que me metiera entre los dos centrales y me ordenó que los metiera en el área y que luchara todos los balones, y con el sacrificio le hice caso y el resto pues fue historia”.

¿Cómo puede describir la jugada del penalti que le hizo Andrés Pérez?

“Ellos estaban un poco desconcentrados porque no sabían quien me iba a marcar, decían “¿quién marca a Valencia?, es muy alto”, y yo empecé a moverme y ya yo le hice el amague hacia afuera a Pérez, y él me agarra del brazo, me lo jala y pues por el contacto me caí y el arbitro estaba cerca y pitó el penal”.

¿Qué habla en la previa con sus familiares y su novia?

“Con mi mamá siempre desde el hotel me marca y ora por mí, 15 o 20 minutos la escucho, me concentro en lo que me dice, me encomiendo a Dios, luego hablo con mi novia, ella sabe mucho de fútbol porque es jugadora, me da indicaciones, ella es muy autocrítica, me dice a veces lo que puedo hacer o mejorar y eso me motiva demasiado tener ese apoyo, es clave para mí. Ya luego me desconecto del celular y me meto de lleno en el partido”.

¿Cómo se siente en su regreso a Millonarios, qué aprendió de su paso por Lens?

“Aprendí mucho, atacar los espacios, ir a la zona libre, el profe Gamero igual acá me va corrigiendo muchas cosas, y en Francia mejoré la parte mental, y llegué con hambre de gol y triunfar y todo lo que está pasando es fruto de eso”.

¿Cómo le ha ido con los otros delanteros de Millonarios?

“Tenemos una gran relación entre todos, es una competencia sana, todos debemos aportar para el objetivo, somos una familia y obviamente que nosotros aprendemos de ellos con jugadores de experiencia como ‘Chicho’ Arango y Fernando Uribe, pero a veces ellos también aprenden de nosotros, eso es como cuando uno va a la escuela y tiene un gran profesor, así uno aprende cositas”.

¿Para qué está este Millonarios?

“Estamos convencidos que estamos para grandes cosas, con la voluntad de Dios van a pasar cosas buenas, él esta obrando en nuestras vidas. Sabemos primero que tenemos que vencer a Cali, otro equipo clasificado, lo importante es sacar la victoria, ya el profe esta semana trabajaremos para corregir pequeños errores y buscar la excelencia”.