Jaguares vs Millonarios (4-3) resumen y estadísticas del partido

Emociones, goles y muy buen fútbol se vivieron, este domingo 26 de septiembre, en el estadio de Jaraguay. Allí, Jaguares y Millonarios nos regalaron un verdadero partidazo, donde el local se impuso 4-3.

Desde el pitazo inicial, ambos expusieron una postura ofensiva, buscando siempre el arco contrario con sus transiciones rápidas. Por eso, las oportunidades de peligro, en las respectivas áreas, no faltaron.

Fue así como, al minuto 27, se abrió el marcador. Un pase de Juan Pablo Vargas llegó a los pies de Emerson Rodríguez, quien no perdonó y anotó. Eso sí, hubo suspenso, ya que el tanto se validó tras revisión del VAR.

Pero llegó la remontada de los 'felinos'. Al 39' y 45', dos jugadores exSantaFe inflaron las redes. Yulián Anchico y Sebastián Salazar se reportaron y prendieron la fiesta en casa, para el 2-1 parcial.

Y no se detuvieron ahí. Los 'embajadores' estaban sufriendo, no lograron salir del mal momento y el local siguió de largo. Eduardo Sosa, una de las grandes figuras del encuentro, puso el 3-1.

Duro golpe para los dirigidos por Alberto Gamero, que no encontraban las maneras. No obstante, cuando peor la pasaban, llegó el segundo gol, por intermedio de Harrison Mojica, cumpliendo la 'ley del ex'.

Nuevamente, la ventaja se acortó y la esperanza 'albiazul' renació. Sin embargo, la ilusión duró poco. Maicol Balanta, futbolista también con pasado en Independiente Santa Fe, anotó el 4-2 momentáneo.

Todo parecía sentenciado, pero Millonarios no se dio por vencido. Tras una espectacular asistencia de Daniel Giraldo, Andrés Felipe Román se vistió de 'goleador', rompió la solidez defensiva, remató y no perdonó: 4-3.

Otra vez, los 'capitalinos' estaban a uno. Además, Jaguares quedó con 10 hombres, luego de que expulsaran a Pablo Rojas por una fuerte patada en la espalda de Daniel Ruiz, cuando se encontraba en el suelo.

El cuadro bogotano intentó, buscó, empujó y estuvo muy cerca de conseguir el empate, pero no alcanzó. En definitiva, el compromiso culminó 4-3, por la fecha 11 de la Liga colombiana II-2021.

Así las cosas, los 'embajadores' quedaron con 22 puntos, en segundo lugar, y no aprovecharon la oportunidad de descontarle a Atlético Nacional, quien empató con el Deportivo Pasto, el pasado sábado.

Por otro lado, Jaguares llegó a las 17 unidades y se metió en la pelea del grupo de los ocho. Ahora, deberá enfocarse en el próximo partido, donde se verá las caras con Alianza Petrolera.

