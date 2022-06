Jaime de La Pava: “Dayro Moreno le ganó a muchas adversidades en su vida; es un zorro, un goleador”

Dayro Moreno es actualmente el goleador de la liga del fútbol colombiano 2022-I, con 13 goles, y si nada extraordinario ocurre terminará com el máximo artillero en este campeonato, lográndolo con el Atlético Bucaramanga, elenco al que lideró hasta los cuadrangulares semifinales.

Por eso, en GolCaracol.com hablamos con Jaime de la Pava, quien en su rica hoja de vida como entrenador y dirigiendo a jugadores muy reconocidos en nuestro país e internacionalmente, también tuvo a su mando al delantero oriundo del Tolima.

Publicidad

“Dayro el año que lo dirigí en el Once Caldas fue el goleador del equipo, creo que fueron como 20 o 22 goles en ese año. Estaba alrededor de los 21 años, un jugador brillante, que sigue demostrando su capacidad y toda esa genialidad para definir. Los definidores son escasos por eso los goleadores siempre la dificultad para poderlos tener, y cuando los tienes se van rápido, entonces creo que Dayro desde chico mostró ese temple, esa jerarquía goleadora, es frío, hay muchos delanteros pero no todos son goleadores”, dijo de entrada el técnico vallecaucano a este portal.

¿Qué recuerda del proceso personal de Dayro Moreno cuando lo dirigió?

“Este caso de Dayro en especial es de un chico que también le ganó en su proceso en su carrera en el fútbol a muchas adversidades, no solo personales, lo admiro mucho por eso. Estuve muy pendiente de él en ese año que lo dirigí, no solo en la cancha, sino afuera, en ese proceso persuasivo de sugerirle, de darle consejos respectivos para su camino y como siempre lo hemos hecho con el jugador joven. Hoy sigue marcando una pauta de gran goleador y me alegra mucho porque le tengo mucho cariño, y mucha admiración”.

Publicidad

¿En qué ha mejorado el delantero tolimense?

“Se observa su capacidad de movimientos, el mejoramiento del tiempo para llegar a una jugada, es un zorro y sabe dónde ubicarse, pero seguramente todos los años que ha tenido por el fútbol internacional y acá con grandes equipos logra eso, no te perdona, pelota que tiene define, y es lo que he visto ahorita en su proceso con Bucaramanga”.

Publicidad

¿Qué es lo que más le impresiona de Dayro Moreno, sabiendo que usted dirigió grandes goleadores?

“He tenido grandes goleadores como Julián Vásquez, Jairo Castillo, Miguel Borja, Carlos Ibargüen, siempre jugadores goleadores, pero Dayro tiene una característica importante y es que se mueve bien en el frente de ataque, que juega por la banda, en punta. Es un jugador muy inteligente, maneja los espacios, es técnico como me gustan a mí, no es solamente un 9 de área, siempre se adaptó muy bien”.

¿Qué decir del presente goleador de Dayro, con el Bucaramanga?

“Me alegra mucho por él, un aporte fundamental para la clasificación del Bucaramanga, luego de muchos años y que seguramente seguirá haciendo goles, a sus 36 años todavía tiene madera para unos años más”.

Publicidad

¿Usted piensa que Moreno tuvo para llegar más lejos en su carrera?

“Bueno, seguramente todo ser humano no tiente techo, siempre debemos buscar lo mejor, yo creo que Dayro donde fue siempre demostró que fue goleador, siempre ratificó su capacidad goleadora. Yo pensaría que sí pudo ser más protagónico en un fútbol europeo, porque tiene características para estar en el Viejo Continente”.