Jaime de la Pava destacó a los jugadores del Cali: "Valoro el coraje y la entrega frente a Nacional"

El Deportivo Cali sumó un punto, este domingo, frente a Atlético Nacional, tras igualar 1-1 en el Estadio Palmaseca. Por los 'azucareros' la anotación fue de Luis Sandoval; mientras que la igualdad llegó en los pies de Erik Ramírez, que tuvo su estreno goleador con los antioqueños. Jaime de la Pava resaltó lo hecho por sus dirigidos y en rueda de prensa hizo un balance del partido de la cuarta fecha.

"Yo tenía pensado un partido totalmente diferente. Tengo que valorar la tenacidad, el coraje y la entrega del equipo", fueron las primeras palabras que dejó el experimentado entrenador.

Además, fue consciente de las características que ofreció el partido y que los complicó de inicio a fin: “Fue un juego de transiciones, dos equipos que hicieron un buen trabajo en el primer tiempo, el rival también tiene merito, en ese sentido hay una fortaleza en ellos".

Más declaraciones de Jaime de la Pava:

*Sobre Juan Castilla

“Será un jugador muy importante, es muy inteligente que se nos ha adaptado a varias posiciones, le va a llegar la oportunidad. Yo quería que viera este entorno porque no es fácil y hay que tener mucho carácter”.

*¿Teo y Sandoval, juntos?

“En la entrada de Teo, tu vez que hay un respeto del rival, porque a él no le puedes dar espacio y eso que nos falta un poco para ponerlo a punto, no tenemos afán porque seguramente buscamos su calidad, lo cerebral que es y mientras se empica a asociar sabemos que poderlo tener junto a Luis Sandoval es importante porque han jugado juntos y esa sociedad puede ser vital. La necesidad nos llevó a que hoy tuviera que salir uno para que entrara otro”.

*Análisis de Nacional

"Cantera se retrasa porque no tenía por donde conectar y ahí es donde empezamos también a estar atentos, ya que empiezan a buscar amplitud a lanzar pelotas a la espalda de nosotros y ahí comenzamos a ajustar algo ahí. Los cambios los hacemos por dos momentos por necesidad. Yo no quería estos cambios no los planificaba de esta manera, los partidos te van generando una historia y al final te puede cambiar todo como hoy, quedó contento porque aguantamos un poco”.

Acción de juego de Cali vs Nacional - Foto: Colprensa

*Cómo afrontaron el juego

"Hoy con Nacional teníamos dos argumentos muy valiosos, presionarlos en bloque medio y bloque alto y la posesión del balón, después de los 30 lo perdimos un poco pero lógicamente en una alternancia de un juego cuando hay un rival de esos no puedes depender que el 100% del juego lo tengas dominados, lo importantes es que cuando la tengan ellos no nos hagan daño".

*Acerca de Andrés Arroyo

"Lo que hizo hoy Arroyo fue muy generoso, de hecho hizo tanto esfuerzo que se equivocó a la hora de recuperar en entregar mal el balón, por ese ímpetu y esas ganas, pero eso se lo va dar los partidos, los torneos y la experiencia. Yo pensaba refrescar las bandas pero todo se vino al piso por la expulsión".

*Cómo neutralizó a Nacional

“Uno de los equipos que mejor trabaja las transición es Nacional. Nosotros seguramente y los muchachos lo saben hemos trabajado permanentemente bloque medio y bloque alto, pero cuando tienes un hombre menos y juegas contra el mejor en transición defensa ataque de Colombia, si le regalas 40 metros a espalda de uno era un riesgo, no es la características y lo que hemos venido trabajando, pero creo que el bloque bajo el equipo lo manejó bien, pero hay que analizar todos estos aspectos, cuando quedas a los tres minutos del segundo tiempo con un hombre menos, cuando tienes un plan y una idea clara para ganar el partido que seguramente nos hubiera dado unos mejores réditos en ese plan que estábamos pensando”.

*Virtudes de Teófilo Gutiérrez

“En la entrada de Teo fijó a tres jugadores, si tu analizas en la inferioridad tuvimos dos opciones para marcar, al final era lo que pensábamos porque Teo es cerebral y necesitábamos compensar un poco con la entrada de él, para que el equipo respirara un poco y no volver el partido con unas transiciones como fue le primer tiempo, prácticamente al minuto 30 y 32 fue un juego vertiginoso con dos equipos que hacen transiciones importantes.