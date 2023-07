Jaime de la Pava, DT del Cali: "Ni somos el Real Madrid, ni somos los peores del mundo"

El Deportivo Cali 'pinchó' este domingo en un partido clave frente a Once Caldas. Si bien, los dirigidos por Jaime de la Pava venían de una victoria reconfortante frente a Independiente Santa Fe, en el duelo de la tercera jornada de la Liga II-2023, no contó con el mismo rendimiento y cayó goleado 4-0 en su visita al 'blanco blanco'.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del cuadro 'azucarero' atendió a los medios de comunicación, donde dejó ver que hay muchas cosas por mejorar en el equipo verde de la 'Sucursal del Cielo'.

"Tenemos que analizar varios aspectos. No tuvimos claridad y al final, cuando uno evalúa un pase de 3-4 metros y lo entregamos mal, hay un análisis, en el que creemos que algo tuvo que ver el esfuerzo del partido del jueves. Tenemos que evaluar con mayor claridad, para tener más objetividad. En ningún momento tuvimos pasajes que nos caracterizó a lo que el equipo hizo en el arranque de la liga, y lo que hizo el jueves por Copa contra Santa Fe", comentó de entrada Jaime de la Pava.

Y agregó, "contra Santa Fe tuvimos 14 remates al arco, 10 directos, opciones de gol, intensidad alta, y al final podemos evaluar aspectos de tener un juego a menos de 70 horas entre partido y partido. Puedo evaluarme si también tengo responsabilidad de mantener el equipo y ese once inicial que hice".

Asimismo, siguió analizando lo sucedido este domingo en el estadio Palogrande de Manizales, "Once Caldas es un equipo con juego directo, que es rápido y sí nos desacomodaba en esa estructura y falta de chispa del equipo, sin creatividad ni alegría, eso nos costó. El primer gol de tiro libre, tiene virtud; luego nos hacen un gol de algo que ya habíamos analizado y teníamos claro; en el tercer gol sale de una falta que dejaron cobrar. Son aspectos puntuales y no competimos, no tuvimos esa resolución para poder poner el juego parejo, ellos ganaron muy bien".

No obstante, se mostró optimista con lo que puede lograr en el Deportivo Cali, "ni somos el Real Madrid, ni somos los peores del mundo hoy en día. Este equipo va a dar muchas cosas, ajustando algunos detalles, ajustando a los hombres que han llegado y aprovechar esta semana para seguir ajustando y poder sumar de local frente a Nacional, como lo hicimos el jueves frente a Santa Fe".

En otra de sus intervenciones habló de algunas de las cosas que tiene que mejorar su equipo, "tendremos una semana larga, contamos con jugadores que se van poniendo a punto, buscaremos también variantes. Esto de acá es de equilibrio. Once Caldas aprovechó errores que uno no puede cometer. Temas más de concentración, de ese 'toque de calle', no dejar cobrar a riesgo, aprovechar eso".