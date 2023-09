Jaime de la Pava: "No me gusta hablar de los árbitros, pero son factores que pesan en el partido"

Deportivo Cali cedió puntos como local al igualar 2-2 con Medellín en juego de la fecha 13 de la Liga II-2023. El 'azucarero' tuvo una opción clara de penalti, pero Luis 'Cino' Sandoval erró su cobro. Precisamente, el DT del 'verdiblanco', Jaime de la Pava, compareció en rueda de prensa ya analizó lo que fue el compromiso en el estadio de Palmaseca.

"Sabíamos que iba a ser un juego intenso contra un equipo con una estructura sólida en cada una de sus posiciones. Empezamos bien, indudablemente que el equipo estuvo en ventajas, cometimos muchas faltas en el tercio defensivo nuestro, lo hablamos en el intermedio, de hecho el 2-2 llega ahí, en una acción que para mí es una falta grandísima contra Jefferson, cuando salta lo desestabilizan de atrás", dijo de entrada De la Pava en su intervención con los medios de comunicación.

El timonel del 'verdiblanco' continuó con su análisis del duelo frente al 'poderoso' y se mostró crítico con el arbitraje de Steven Camargo, en el segundo gol del conjunto antioqueño.

"Fue un partido intenso, tuvimos de esa posibilidad, de esos momentos sensibles de juego, de un penalti; Luis (Sandoval) los ha cobrado de otra manera y hoy (viernes) cambió, no sé si tenga que ver que Chunga lo conoce. Son acciones que no se pueden desaprovechar en un partido tan cerrado y complejo, la falla del penal el equipo lo sintió, empezamos a tener errores, no ajustábamos ciertos pases bien. Al final es un factor emocional donde el equipo tiene que ser fuerte, reaccionar a una posible situación de estas que no es fácil. No me gusta hablar de los árbitros, pero la falta es muy evidente contra Jefferson (Díaz), son factores que pesan en el partido, el mismo penalti, tengo la duda. La tuvimos en la mano en el penalti y en la inferioridad numérica era importante haberlo convertido para tomar el aspecto emocional del juego. Queda ese amargo en la posibilidad de haber ganado el partido en el penal con un juego muy cerrado", complementó.

Otras declaraciones de Jaime de la Pava:

*Lo que hay que mejorar

"No me gustó por ejemplo que el equipo cometió muchas faltas en el tercio defensivo nuestro, Medellín es un equipo que trabaja las acciones a balón parado, facilitamos en faltas innecesarias. Esto es de carácter competitivo, esa acción (el penalti errado) no nos puede golpear tanto disminuir esa parte".

*Ha pensado en no continuar...

"No lo he pensado, es un trabajo que se tiene que estructurar, hay cosas positivos, si yo observara que el equipo jugara un desastre, pero no juega un desastre. Hay cosas positivas, lo que pasa es que también estamos trabajando con un equipo joven, no es fácil. Un entrenador cada cinco meses, pero hay que encontrar la manera de enrutar el tema; fácil es irse, no lo he pensado".