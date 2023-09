Jaime de La Pava: “Nosotros no tuvimos ese carácter competitivo en ese resultado adverso”

Deportivo Cali sumó una derrota más en la actual liga del fútbol colombiano 2023-II, y esta vez fue en el clásico vallecaucano frente al América. 3-0 perdieron los ‘azucareros’ y sobre esto habló el técnico verdiblanco Jaime de La Pava.

En rueda de prensa, el estratega analizó lo que fue el partido en el estadio Pascual Guerrero, donde fueron superados por los ‘escarlatas’.

“El primer tiempo creo que en líneas generales fue parejo, nosotros creo que cedimos el abrir el resultado, es un gol que perfectamente lo pudimos evitar desde la jugada de saque de Wallens, en la segunda pelota que se trabajó ayer y anteayer, después el jugador de ellos hace un recorrido de 50 metros y la evacuación de la pelota pudo ser un rechazo. Hacemos que un partido que estaba parejo el primer tiempo demos esa ventaja”, dijo de entrada.

Acá más declaraciones de Jaime de La Pava:

Publicidad

*Al Cali le falto carácter para darle vuelta al resultado

“Después del penalti ya el partido cambia totalmente de manejo de América, nosotros no tuvimos ese carácter competitivo en ese resultado adverso y al final América gana con su experiencia, jugadores que no puedes darle esa ventaja, y después entramos en ese mar de dudas donde no tuvimos ninguna reacción que nos permitiera descontar, acercarnos en el resultado”.

*Algunas falencias en defensa

“Sentimos algunos jugadores en las bandas, en la contención también. Son chicos que vienen con pocos partidos, pero debemos seguir creyendo en ellos, pero sintieron la semana”.

*A pensar en un ataque sin Sandoval y Teófilo

“Ahora a pensar en el juego contra Huila acá, es perder a Luis Sandoval es perder una cuota ofensiva y de efectividad que nos ha dado buen rédito. De hecho el mismo Teófilo Gutiérrez tiene que pagar su fecha, tenemos que tomar decisiones como todos los días e ir evaluando que es lo mejor para el equipo”.

Publicidad

*Hay que hacer autocrítica

“Tenemos que hacer una reflexión frente a lo competitivo, frente a la adversidad, no todo puede estar montados, sino a la reacción, a la adversidad que la hemos tenido, eso nos faltó y tuvimos que tener más carácter”.

*Reforzar lo bueno

“Mañana hay que entrenar otra vez, seguirnos preparando y entender que hay cosas positivas para reforzar, tener memoria y no perder eso y encontrar una ruta de continuidad frente a los resultados y los puntos que necesitamos, es importantísimo”.

*Al Cali le cuesta ganar de visitante

“Al final el tema de visitante es algo que así los resultados lo dicen, necesitamos que de visitante contra La Equidad e ir sumando, marcar esa diferencia para poder dentro de la fecha 9, tenemos pendiente un juego de local, para nosotros buscar uno o dos partidos afuera”.