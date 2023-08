Jaime de la Pava: "Teófilo Gutiérrez se equivocó, no le puede pasar una cosa como estas"

Deportivo Cali empató 0-0 frente a Millonarios, en Palmaseca, en un juego válido por la séptima fecha de la Liga del fútbol colombiano, que estuvo lleno de polémicas y de juego fuerte entre ambos conjuntos. De hecho, los 'azucareros' se quedaron con 10 hombres, tras la expulsión de Teófilo Gutiérrez.

Sobre la tarjeta roja que vio 'Teo' se refirió el entrenador Jaime de la Pava, quien reconoció que el delantero se equivocó: "No vamos a tener a Teófilo en el plantel contra Bucaramanga, a un jugador como él no le puede pasar una cosa de estas. Tiene que tener un equilibrio emocional, vi la jugada y él se equivocó. El partido tenía que tener otra propuesta".

Sobre el desarrollo del partido, De la Pava aceptó que no fue el compromiso más vistoso para la hinchada: "No era el juego que visualizábamos, un partido muy interrumpido. Muchos inconvenientes en parar el juego, no fue lo que pensábamos. Ameritaba un juego más claro. El fútbol está llegando a unas instancias de intolerancia, tenemos que tener tranquilidad".

Cali y Millonarios se enfrentaron por la séptima jornada de la Liga II-2023. Twitter @MillosFCOficial

Ante las múltiples polémicas que hubo en el partido, el experimentado entrenador se refirió a la labor hecha por Diego Escalante: "Nunca me ha gustado hablar del árbitro, creo que hay varios inconvenientes. Creería yo, que pudo manejar mejor el partido y darle continuidad al juego. En líneas generales pudo tener una mejor actuación".

Más declaraciones de Jaime de la Pava:

*Sobre el juego en Palmaseca

"Hoy (jueves) Millonarios y Deportivo Cali pudimos mostrar algo mejor. Apostaba con el grupo de que pudiéramos tener al menos 55 minutos de juego. El árbitro tampoco colaboró con eso, entramos en una dinámica que no tiene que ser".

*Sobre el golpe que sufrió Germán Mera

"Es increíble lo de Germán (Mera), se cortó en tres jugadas diferente, cuando él va arriba no se guarda nada. Es la primera vez que me pasa".

*Sobre la defensiva del Cali

"Hay una estructura que se va consolidando, hoy (jueves) observé una defensa sólida. El primer remate de Millonarios llega promediando la segunda parte. Tenemos que seguir consolidando el 2 de esa primera línea y estamos buscando alternativas".

*Sanciones del juego frente a Millonarios

"Fue un choque fuerte (el de Juan Pablo Vargas con Teófilo Gutiérrez) conozco a Vargas y él no sale así. Luego Óscar Vanegas llega no sé a qué. Están pasando cosas muy incómodas en el fútbol, observé las sanciones ayer. Tenía que haber más sanciones tanto para Santa Fe como para nosotros".