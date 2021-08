James Sánchez: "Mi salida de Medellín fue injusta, pero ahora somos líderes con Alianza Petrolera"

Alianza Petrolera es el equipo del momento por estos días en el fútbol colombiano. Sus tres victorias y el empate que lo tienen con diez unidades en la primera casilla de la tabla de posiciones, le otorgan el puesto del mejor del torneo.

Por esa razón, GolCaracol.com contactó a James Sánchez, uno de los hombres de confianza de Hubert Bodhert, entrenador del cuadro de Barrancabermeja.

"Estamos muy contentos, se están dando los resultados gracias al trabajo que realizamos, tenemos ganas y deseos de revertir la situación que vivió Alianza el semestre pasado", expresó de entrada en la charla.

El mediocampista de primera línea llegó procedente de Independiente Medellín, tras su inesperada salida a mitad de año y cuando aún tenía seis meses más de contrato por cumplir.

¿Cómo se dio su arribo a Alianza?

Publicidad

"Son las cosas de Dios, te quita de un lugar para ponernos en otros donde si se glorifiquen los buenos actos. Lo del Medellín fue algo injusto en su momento, pero no renegué y acepté las decisiones aunque se vivieron cosas que no debieron pasar. Hoy estoy en un equipo serio en todo el sentido de la palabra y ahora somos los líderes del campeonato".

¿En qué términos quedó con el cuadro paisa?

"Llegué a una recisión del contrato con la gente del Medellín porque ellos estaban firmes en que no debía continuar, la razón fue plenamente técnica y tuve que aceptarla, no me iba a quedar ahí sin jugar seis meses, quedé libre y tomé la oferta de Alianza".

¿Qué lo motivó para jugar en Barrancabermeja?

"El reto, eso fue lo que más me cautivó, la motivación de trabajar duro y hacer las cosas bien. También el cuerpo técnico me hizo venir, me hicieron saber la situación del club y me dijeron que querían contar conmigo para salir de esa mala situación con mi 'grano de arena'".

¿Cuáles son los objetivos para esta temporada?

Publicidad

"Vamos a llegar muy lejos, tenemos unos objetivos muy altos y eso demanda mucho más trabajo. Tenemos un grupo unido, me sorprendió la organización que tiene el club, si seguimos por ese rumbo seguiremos dando de qué hablar en cosas positivas".

¿Qué mensaje les envía a los hinchas del club?

"Son gente muy buena, en los partidos que tuvimos con público se sintió el apoyo de ellos, la gente de Barrancabermeja apoya demasiado y eso es importante, juntos lograremos grandes cosas con este equipo, lo daremos todo en la cancha".

Cambiando un poco de tema, ¿Sigue los partidos del Junior de Barranquilla?

"Claro, los sigo y veo sus partidos, Junior es un equipo grande, tiene buenos jugadores para revertir esa situación que por ahí pueden tener y a la distancia les mandó las mejores de las fuerzas".

Publicidad

La gente del 'tiburón' lo extraña...

"Al hincha 'rojiblanco' le agradezco mucho, aún veo el cariño que me tienen, ahora pienso en Alianza, pero con Junior tengo bonitos recuerdos que nunca olvidaré, pero vivo el presente ahora".

¿Le gustaría retirarse en Junior?

"Allá está mi gente, soy barranquillero, me gustaría retirarme en Junior, está mi casa, ojalá se pueda dar en el futuro"