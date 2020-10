Jaminton Campaz, figura del Deportes Tolima: "Toca seguir trabajando para que lleguen las ofertas"

La victoria a domicilio 1-2 del Deportes Tolima sobre Atlético Nacional en la noche del pasado miércoles, ha sido tema de conversación durante este jueves gracias a la gran presentación del equipo 'pijao', que manejó los hilos del partido durante los 90 minutos y que incluso pudo haberse ido del Atanasio Girardot con un marcador muy abultado a su favor.

La gran figura del encuentro fue Jaminton Campaz, joven volante de 20 años y quien es una de las promesas más importantes de la liga colombiana.

El tumaqueño, que marcó la primera anotación de su equipo y tuvo que ver en el segundo, habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre su buen presente, tanto individual como colectivo en el elenco que hoy es líder del fútbol colombiano.

"Muy contento, agradecido con Dios, con mis compañeros y con el cuerpo técnico. Sabíamos que era un partido clave y que ganando íbamos primeros. Lo describo como un triunfo que nos da mucha confianza. Sabemos que el fútbol colombiano es muy apretado y logramos los tres puntos".

"Hemos trabajado mucho la recuperación y la salida rápida para coger al rival mal parado. Nos ha salido bien y creo que el trabajo que se hace en la semana quedó reflejado en el partido. Sabíamos que el 'profe' Osorio iba a salir con tres defensas. Estábamos preparados para eso y aprovechamos los espacios", añadió Campaz sobre lo hecho en la cancha del Atanasio.

El extremo ha sido exaltado por cumplir diversas labores dentro de los pasajes del partido, adaptándose a las necesidades de su equipo en ataque y en defensa.

A pesar de tener un perfil ofensivo, se le ha visto muy comprometido con la labor defensiva cuando el Tolima no tiene la pelota. Respecto a esto, el propio futbolista reveló que obedece a las órdenes dadas por el entrenador Hernán Torres.

"Hernán Torres me ha pedido mucho en el orden. Que sin balón me metiera en la línea de tres y con balón, jugará al uno-dos. Eso lo hicimos siempre, cuando perdíamos el balón el equipo estuvo muy ordenado", comentó.

"Con Gamero jugaba más recto, muy poco marcaba y muy poco hacía la línea de tres. Siempre jugaba de izquierda hacia adentro y transportaba más el balón. Ahora con el profe Hernán, el fútbol es a uno o dos toques, transiciones rápidas y eso me ha servido mucho. A la ahora de definir los goles o asistencias, me ha ayudado mucho", siguió expresando Campaz sobre lo que le propone el adiestrador Torres y comparando con lo que le pedía Alberto Gamero, anterior estratega 'pijao'.

A los aficionados del fútbol colombiano les sorprendió que el tumaqueño de 20 años no fuera tenido en cuenta por Arturo Reyes para el torneo preolímpico sub-23, que se llevó a cabo a inicios de este año. Sin embargo, el propio jugador aclaró que aunque muchos le siguen preguntando por eso, él estuvo tranquilo y apoyando a sus compañeros.

"Estuve en varias convocatorias pero no sé por qué no me llevó finalmente. Tal vez vio en otros jugadores unas cosas que no tenía yo. Al final no me llamaron pero les escribía y los apoyaba en todo".

Por último, Campaz se refirió a las ofertas del fútbol internacional que tuvo durante el parón para abandonar al Tolima, ofrecimientos que más concretamente llegaron de la MLS de Estados Unidos y de Boca Juniors.

Aún así, el talentoso volante expresó que está feliz en el vinotinto y oro y que espera seguir trabajando para atraer más miradas de clubes del exterior. "Toca seguir trabajando para que lleguen las ofertas", concluyó.