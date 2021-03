Jaminton Campaz, la joya del Tolima: “Jugué en canchas de arena, soy un futbolista ‘echao pa lante’”

Jaminton Campaz es una de las sensaciones del fútbol colombiano . Su fútbol cargado de velocidad, picardía, técnica y buenos goles con el Tolima han puesto al tumaqueño en los primeros planos, a tal punto que ha mencionado en múltiples oportunidades sus opciones de marcharse pronto al fútbol internacional.

“Los últimos tres partidos de Junior ilusionan, es la mejor muestra de Amaranto Perea este año”

Pese a que el éxito comenzó a tocar a su puerta, Campaz se mantiene tranquilo, abierto y así atendió una entrevista con GolCaracol.com.

Campaz se refirió a sus inicios, el duro contexto que vivió en Tumaco pero que supo superar, de su carrera como profesional en el Deportes Tolima y hasta de sus grandes sueños, como llegar al Real Madrid y hacer parte de la Selección Colombia. Talento tiene de sobra.

¿Cómo se siente con su actualidad?

“Bien gracias a Dios, dándole, esto es muy hermoso, paso un momento lindo, estamos muy unidos que nunca, siempre darle gracias al grupo y cuerpo técnico que me dan la oportunidad”

Publicidad

Cuéntenos un poco de sus inicios en el fútbol…

“Tumaco es una zona de muchas guerrillas, paracos, allá siempre el que se dedica al fútbol es porque quiere salir, gracias a Dios se me dio la oportunidad de salir con mi hermano Mike. Llegué a una liga en Ibagué y ya a los 14-15 años me compró el Tolima, duré varios años en la reserva, pero superé eso, jugué en las canchas de arena, soy un jugador ‘echao pa lante’, nunca agacho la cabeza y creo que de sacrifico vienen los frutos y espero seguir así, demostrando mi talento y fútbol al mundo”.

¿Qué recuerda de su debut profesional en el Tolima?

“Fue el profe Quintabani, le agradezco por la oportunidad, no lo esperaba esa vez, llegué de la Selección Colombia Sub-17, me pusieron a correr y no me dieron la razón y luego el profe me dio la noticia, me puse contento, le conté a mi mamá y fue una felicidad grande”.

Nacional, sobrado y sin problema: venció 3-0 a Guaraní y sigue en carrera en Copa Libertadores

¿Qué es lo que más ha mejorado en estos años?

Publicidad

“Esto del fútbol es confianza en uno, en el compañero, agarré mucha responsabilidad, aprendí muchos de los jugadores en Tolima, de los que están o los que ya se fueron, la madurez ha sido fundamental, he llevado ese ritmo de juego y de lo bueno que he hecho acá es que me he mantenido en el nivel”.

¿A quién admira Jaminton Campaz?

“Yo admiro mucho al jugador del América, Yesus Cabrera, su estilo de juego sencillo, pero yo siempre me he querido superar a mí para ser grande en el fútbol”.

¿Qué decir de su paso por Selección Colombia Sub-17?

“Me llamaron y la mayoría se conocían, pero superé eso, el profe me dio la confianza, me hablaba mucho y me sigo hablando, fue importante esos torneos en los que estuve, yo le agradezco y lo disfruté”.

“Me veo cerca, pero tengo que construir un camino, mantener mi nivel, no es solo ir sino mantenerse, el profe Rueda está viendo mucho al fútbol colombiano, espero el llamado pero no me estreso y seguiré trabajando por eso”.

Publicidad

Radamel Falcao García, a seguir 'dulce' con el gol en Galatasaray: se medirá ante el Rizespor

¿Dónde se ve usted en el futuro?

“Siempre he querido y mi meta es el Real Madrid, pero para llegar allá tengo que trabajar mucho, y que siempre que vaya a un equipo darlo todo, Tolima es grande acá, pero para donde me vaya daré lo mejor de mí y esa es la idea, primero acá y ya si me voy, aportar siempre para ser más grande en el fútbol. Hasta el momento no hay nada de acercamientos, el que sabe esperar le va bien”.

¿Qué análisis hace del partido en el que vencieron 3-0 al Cali, por Sudamericana?

“Ya veníamos estudiando al Cali, es un equipo bravo, jugando bien al balón, tienen buenos futbolistas, creo que pudimos respaldarnos en la cancha, el Cali juega mucho por banda, y eso fue el plus para marcar rápido en el partido. Ahora nuevamente nos toca contra ellos en Liga, y estamos disputando en los primeros puestos y el equipo está mentalizado en ganar, vienen unos partidos bravos, pero los partidos en Colombia son de ida y vuelta en los 90 minutos”.