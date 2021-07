Jaminton Campaz: “Mi sueño es llegar al Real Madrid, pero estoy con Tolima y vivo agradecido”

Jaminton Campaz se ve en los mejores equipos del mundo, pero no se afana, está centrado en el Deportes Tolima y solo piensa en seguir brillando en las canchas del fútbol colombiano.

En charla con GolCaracol.com, el joven futbolista habló de su actualidad en el equipo ‘pijao’, y la felicidad a la distancia por el título del elenco de Ibagué, en la liga pasada.

Además, Campaz no oculta sus ganas de llegar lejos en el fútbol europeo y de sus sueños como futbolista profesional.

¿Cómo vivió estar lejos al Tolima ser campeón?

“Sí, no pude estar en las finales, un poco triste, bueno a la vez también feliz, pero obviamente muchos me preguntan si yo escogía las finales o la Selección Colombia, pero es que la Selección Colombia es grande. Ya feliz porque quedamos campeones y con este nuevo torneo ir con la misma actitud y quedar campeones. Todas las ligas no son lo mismo, pero saldremos a luchar a pelear por la estrella”.

¿Qué decir de lo que es este plantel del Tolima con y sin usted?

“Mira, el equipo de nosotros es muy físico, y todos están preparados para jugar, y en la final todo salió bien, y que casi nadie se lesionó. Eso habla bien, que jugador y es que entre o salga, todos están disponibles”.

¿Dónde se ve en el futuro?

“Yo en este momento estoy con Tolima, hay muchas cosas que se dicen, pero pues si claro, cuando salga del club seré muy agradecido, porque me han formado, pero quiero salir por la puerta grande. Mi sueño es llegar al Real Madrid, equipo que siempre he querido y sería un honor llegar allá y representar a mi país, esas son mis ideas. Mientras tanto disponible con mi equipo y dar lo mejor a mi equipo”.